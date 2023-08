XV de France : Enfin une bonne nouvelle pour Fabien Galthié ?

Axel Cornic

A seulement quelques semaines du début de la Coupe du monde, Fabien Galthié a vu l’un de ses cadres déclarer forfait avec Romain Ntamack, victime d’une grave blessure au genou gauche. Mais s’il dit adieu à son ouvreur vedette, le sélectionneur du XV de France peut compter sur le retour d’un autre taulier.

Décidément, ce n’était pas la joie au sein du XV de France ces derniers jours. Si les Bleus ont pris leur revanche sur l’Ecosse lors du deuxième match de préparation, ils ont perdu l’un de leurs maîtres à jouer avec Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors d’un choc avec son vis-à-vis Finn Russell.

XV de France : «C'est dramatique», Galthié doit gérer un problème https://t.co/zSyXpnqXY8 pic.twitter.com/HSWoM5141G — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

En plus de Ntamack, Baille va manquer au XV de France

Ce n’est pas tout, puisque Fabien Galthié devra également faire à moins de Cyril Baille. Touché au mollet contre l’Ecosse, le pilier va manquer au moins les deux premiers matchs de poule de la Coupe du monde, soit le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande et le 14 face à l’Uruguay. Il ne sera évidemment pas de la partie pour la fin de matchs de préparation avec les Fidji à La Beaujoire de Nantes le 19 aout prochain et l’Australie au Stade de France, le 27

Jelonch est de retour à l’entrainement