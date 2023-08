Coupe du monde : Galthié fait une annonce, le XV de France déjà connu ?

Axel Cornic

Ce samedi, le XV de France a livré son dernier match à effectif élargi face au Fidji, avec une deuxième victoire (34-17). Fabien Galthié va en effet annoncer la liste définitive des 33 joueurs qui seront emmenés à disputer la Coupe du monde dans un peu plus de 24 heures et il y aura forcément des déçus.

C’était la dernière chance pour essayer de décrocher un billet pour la Coupe du monde. Après la double confrontation face à l’Ecosse, les Français se sont jaugés face aux Fidji ce samedi et ils étaient nombreux à vouloir montrer leur valeur. Car pour une dizaine de joueurs tout sera fini ce lundi, avec l’annonce de la liste des 33 de Fabien Galthié.

Qui a marqué des points contre les Fidji ?

Lors de la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du XV de France a distribué les bons points, notamment à l’ouverture avec l’absence de Romain Ntamack. « Antoine Hastoy a trouvé le bon tempo et a été très juste dans l'animation, il ne découvrait pas le niveau international grâce à nos séances » a déclaré Fabien Galthié. « Défensivement, dans l'activité, Jo (Danty) et Arthur (Vincent) ont fait le job. Offensivement, ils ont touché du doigt des points d'amélioration ».

« Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans »