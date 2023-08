Avant la Coupe du monde, le XV de France surclasse les Fidji !

Pierrick Levallet

Dans la même poule que les All Blacks à la Coupe du monde de rugby 2023, le XV de France essaye de préparer au mieux la compétition. Après leur victoire contre l'Écosse il y a quelques jours, les hommes de Fabien Galthié recevaient les Fidji ce samedi à Nantes. Et ce sont bien les Français qui se sont imposés (34-17), notamment grâce à Sekou Macalou, Peato Mauvaka et Uini Atonio.