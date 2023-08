Le XV de France doit tourner la page Ntamack

Axel Cornic

Romain Ntamack ne fait désormais plus partie de cette aventure Coupe du monde, puisque sa grave blessure au genou gauche l’a contraint à déclarer forfait. Le XV de France va donc devoir avancer et cela commencera évidemment par la rencontre de ce samedi à La Beaujoire de Nantes, face aux Fidji.

C’est un coup dur qui a fait la Une des journaux et qui a été assez difficile à avaler. Considéré comme l’une des armes fatales du XV de France, Romain Ntamack a été victime d’une rupture des ligaments du genou lors de dernier match de préparation, face à l’Ecosse. Il ne sera pas de l’aventure au Mondial et désormais, les hommes de Fabien Galthié devront tourner la page.

Le XV de France lance une invitation surprise à Ntamack https://t.co/D2saPGeY3q pic.twitter.com/WV9aLAvcvJ — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« Contrairement à l'Écosse, on ne joue pas beaucoup contre cette équipe des Fidji »

En commençant par la rencontre de ce samedi face aux Fidji, l’avant dernière dans le programme de préparation du XV de France. « Ce sera un jeu complètement différent » a prévenu en conférence de presse Maxime Lucu, qui occupera le poste 9 à la place d’Antoine Dupont. « Contrairement à l'Écosse, on ne joue pas beaucoup contre cette équipe des Fidji mais on connait très bien ses joueurs virevoltants puisqu'on les affronte toute la saison en championnat. Ce sera du jeu débridé avec beaucoup de pression dans les regroupements ».

« On va avoir la guerre »