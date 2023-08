XV de France : Après Ntamack, Galthié panique pour Dupont

Axel Cornic

La blessure de Romain Ntamack qui a entrainé son forfait pour la Coupe du monde a changé énormément de choses pour le XV de France, que les bookmakers anglais ne voient désormais plus favori pour le titre. Mais elle semble notamment avoir fait l’effet d’un avertissement pour Fabien Galthié, qui ne semble absolument pas vouloir prendre le risque de perdre aussi Antoine Dupont.

En club comme en sélection, Antoine Dupont et Romain Ntamack sont les maîtres du jeu. Ainsi, à l’approche de la Coupe du monde en France, beaucoup se sont demandé lequel des deux pourrait véritablement mener les Bleus vers le titre mondial en cas de méforme voir même de blessure de l’autre.

Un joueur du XV de France confirme, gros coup dur chez les Bleus… https://t.co/CRGrHuHVSN pic.twitter.com/yQ6FENR0W0 — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

La blessure de Ntamack laisse des traces

C’est finalement Romain Ntamack qui ne sera pas là ! Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, l’ouvreur du Stade Toulousain a dû faire une croix sur la Coupe du monde avec le XV de France. Désormais, Fabien Galthié va devoir lui trouver un remplaçant et une première tendance semble se dégager, avec le prochain match de préparation qui approche à grands pas.

Hastoy plutôt que Jalibert ?

D’après RMC Sport ou encore L’Equipe , c’est Antoine Hastoy qui devrait être titulaire en 10 ce 19 aout à La Beaujoire, pour remplacer Ntamack. L’ouvreur du Stade Rochelais a impressionné cette saison en club et son profil semble plus proche de celui de son homologue toulousain, avec Matthieu Jalibert qui reste donc le second choix au poste de demi-d'ouverture.

Maxime Lucu titulaire à la place de Dupont ?

Mais la grande surprise concerne surtout le poste de numéro 9. C’est en effet Maxime Lucu qui devrait début face aux Fidji, avec Antoine Dupont qui ne devrait donc jouer qu’un match sur les trois premières rencontres de préparation à la Coupe du monde. Du côté de Galthié on semble donc ne pas vouloir prendre le risque de perdre le capitaine du XV de France, après l’énorme coup dur avec Romain Ntamack.