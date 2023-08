Coupe du Monde - XV de France : Avec Jelonch et Baille… Et 2 ovnis !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce lundi, à 13h00, Fabien Galthié dévoilera en direct sur TF1 la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde de rugby en France. Une liste sans réelle surprise dans laquelle figureront bien Anthony Jelonch et Cyril Baille, ainsi que les deux derniers ovnis : Paul Boudehent et Louis Bielle-Biarrey.

S’il fallait donner une thématique à cette sélection de joueurs, on pourrait utiliser le mot « polyvalence ». En équipe de France, la polyvalence est un atour indéniable pour être éligible. Et de nombreux joueurs de cette liste des 33 peuvent jouer à plusieurs postes. C’est même parfois la clef de leur présence dans le groupe. Il y a des deuxième-lignes qui peuvent jouer flankers, des talonneurs qui peuvent dépanner en 8, des flankers à l’aile, des arrières-ouvreurs ou des centres-ailiers. Tout un tas de possibilité que le staff de Fabien Galthié a pris en compte avant d’annoncer la liste des 33 directement aux joueurs ce dimanche, à Capbreton, dans l’intimité du groupe.

Les tauliers sont là

« Les joueurs connaissent déjà leur position dans le groupe » a avait annoncé la veille le sélectionneur Fabien Galthié. Ce qui indiquait déjà qu’il n’y aurait pas vraiment de surprise de dernière minute. Sans surprise donc, Anthony Jelonch, de retour en avance, sera bien dans l’effectif et pourra prétendre à une place de titulaire en cours de tournoi. Cyril Baille également sera bien de l’aventure. La France a besoin de ses tauliers, et ce même s’ils ne seront à 100% qu’à l’heure des ¼ de finales. Pas de modification de hiérarchie non plus chez les demi-de-mêlée. Ce sera bien Baptiste Couilloud en numéro 3 dernière Maxime Lucu et Antoine Dupont. Et Malvyn Jaminet conserve aussi sa place de joker à l’arrière.

Boudehent et Bielle-Biarrey mais pas Cretin et Dumortier

Les incertitudes provenaient plutôt au poste de centre ou en troisième-ligne. Au milieu de terrain, c’est donc les polyvalents Arthur Vincent et Yoram Moefana qui ont réussi à convaincre le staff de rester des solutions de secours au centre ou à l’aile derrière les titulaires annoncés. Idem pour le jeune bordelais Louis Bielle-Biarrey qui a convaincu Fabien Galthié pour s’imposer comme un ailier ou un arrière remplaçant idéal. Enfin, chez les troisième-lignes, le jeune Rochelais Paul Boudehent a définitivement marqué les esprits durant les deux premiers test-matchs. Il double Dylan Cretin dans la hiérarchie aux yeux du sélectionneur.

Les 33

Piliers gauches : Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi



Talonneurs : Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka



Piliers droits : Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Sipili Falatea



Deuxième ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki



Troisième ligne : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon



Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu



Demis d'ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert



Centres : Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent



Ailiers : Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière



Arrières : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos