Coupe du monde de rugby 2023, tout ce qu'il faut savoir

La France s’apprête à accueillir la Coupe du monde de rugby pour la deuxième fois de son histoire. La compétition débutera le 8 septembre prochain avec le choc opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande. À moins de deux semaines du lancement du tournoi, Le 10 Sport vous détaille tout ce qu’il faut savoir.

L’attente touche à sa fin. Depuis le 15 novembre 2017, la France sait qu’elle aura la lourde tâche d’accueillir la Coupe du monde de rugby 2023, la dixième de l’histoire. Le vendredi 8 septembre prochain, au Stade de France, la compétition débutera officiellement avec la rencontre opposant le XV de France de Fabien Galthié à la Nouvelle-Zélande de Ian Foster. Le début d’un tournoi long de presque deux mois.

XV de France - Wardi : «Quand on porte le maillot, on est habité par quelque chose» https://t.co/2Fj9KTco7U pic.twitter.com/VvlZK6MxXK — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Les dates de la Coupe du monde de rugby 2023

Comme écrit ci-dessus, la Coupe du monde de rugby 2023 sera lancée le vendredi 8 septembre. Une date qui marque le début de la phase de poules qui va durer un mois avec en ouverture le choc France - Nouvelle-Zélande pour finir sur un Fidji - Portugal le 8 octobre prochain.



Débuteront ensuite les quarts de finale le 14 octobre à 17h avec la rencontre opposant le 1er du groupe C au 2ème du groupe D, suivi à 21h du second entre le 1er du groupe B et le 2e du groupe A. Le lendemain, le dimanche 15 octobre donc, se disputeront les deux derniers quarts de finale. Le premier, à 17h, opposera le 1er du groupe D contre le 2e du groupe C, avant de conclure à 21h avec le 1er du groupe A , potentiellement le XV de France, contre le 2e du groupe B.



La première demi-finale opposera les vainqueurs des deux premiers quarts de finale et elle se jouera le vendredi 20 octobre à 20h. Enfin, les vainqueurs des troisième et quatrième quarts de finale se disputeront le dernier ticket pour la finale le samedi 21 octobre à 21h. Les perdants se retrouveront le vendredi 27 octobre à 21h pour le match de la troisième place avant la grande finale le samedi 28 octobre à 21h également.



En bref :



- Du 8 septembre au 8 octobre : phase de poules



- 14 et 15 octobre : quarts de finale



- 20 et 21 octobre : demi-finales



- 27 octobre : match pour la 3ème place



- 28 octobre : finale



Les matchs du XV de France :



- 8 septembre, 21h15 : France - Nouvelle-Zélande



- 14 septembre, 21h : France - Uruguay



- 21 septembre, 21h : France - Namibie



- 6 octobre, 21h : France - Italie

Les stades de la Coupe du monde de rugby 2023

Saint-Denis, Marseille, Lille, Lyon, Nice, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Saint-Etienne auront l’honneur d’accueillir des matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 avec leur stade respectif, à savoir le Stade de France, le Vélodrome, le Stade Pierre Mauroy, le Groupama-Stadium, l’Allianz Riviera, La Beaujoire, le Matmut-Atlantique, le Stadium et enfin Geoffroy-Guichard.



- Stade de France (capacité 80 000), Saint-Denis : L’enceinte dionysienne accueillera les matchs les plus importants du tournoi avec notamment deux des quatre quarts de finale, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.



- Stade Vélodrome (cap. 67 000), Marseille : Le fief de l’OM a également été gâté. Le volcan olympien accueillera 6 matchs avec entre autres deux quarts de finale.



- Stade Pierre Mauroy (cap. 50 000), Lille : Le siège du LOSC accueillera 5 matchs de la phase de groupes cette année et verra passer de grosses nations comme la France, l’Angleterre et l’Ecosse.



- Groupama-Stadium (cap. 59 000), Lyon : L’habituelle maison de l’OL revêtira un nouvel habit pour cette Coupe du monde où 5 matchs de poule seront disputés.



- Allianz Riviera (cap. 34 500), Nice : Le stade de l’OGC Nice accueillera 4 matchs de la phase de poules.



- La Beaujoire (cap. 37 000), Nantes : Construite en 1984, l’enceinte du FC Nantes hébergera 4 matchs de la phase de poules.



- Matmut-Atlantique (cap. 42 000), Bordeaux : Les Girondins de Bordeaux verront 5 matchs de poules se disputer dans leur écrin.



- Stadium (cap. 33 000), Toulouse : La Coupe du monde de rugby se devait de passer par Toulouse. Le stade du Téfécé accueillera 5 rencontres de la phase de poules.



- Geoffroy-Guichard (cap. 41 900), Saint-Etienne : Le Chaudron sera le théâtre de 4 matchs de poules dans cette Coupe du monde.

Les équipes présentes

Au total, 20 nations se disputeront le trophée Webb Ellis. On retrouve logiquement le pays hôte, la France, ainsi que l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, l’Italie, la Roumanie, le Portugal, la Géorgie, le Pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Fidji, les Samoa, les Tonga, le Japon, la Namibie, l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Uruguay et le Chili.

Elles peuvent gagner la compétition

Parmi-elles, certaines partent avec plus de certitudes que d’autres. Au rang des favoris, on retrouve la Nouvelle-Zélande, donnée vainqueure par les bookmakers britanniques devant la France, l’Afrique du Sud et l’Irlande. Ce sont tout simplement les quatre meilleures nations de la planète si l’on se réfère au classement World Rugby. Portée par son public et emmenée par une génération dorée, la France est l’équipe la plus attendue de ce tournoi. Elle devra faire face comme toujours à la Nouvelle-Zélande, troisième en 2019 et plus revancharde que jamais. Il faudra logiquement compter sur l’Afrique du Sud, tenante du titre ainsi que sur l’Irlande qui a réalisé le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations.

Les équipes outsiders

Il sera bien difficile de créer la surprise cette année mais on ne sait jamais ce que le sport nous réserve. Derrière les quatre immenses favoris se dresse une liste composée d’autant d’outsiders. Finaliste malheureuse de la dernière édition, l’Angleterre arrive beaucoup moins bien armée qu’il y a quatre ans mais elle reste une nation phare du ballon ovale, au même titre que l’Australie. Les Wallabies traversent une période difficile mais ils sont entraînés par le très chevronné Eddie Jones, double finaliste du Mondial (2003 avec l’Australie et 2019 avec l’Angleterre). Battue de justesse en préparation face à l’Afrique du Sud, l’Argentine pourrait également causer des problèmes aux nations supposées plus fortes sur le papier. Enfin, l’Ecosse pourrait également avoir son mot à dire. Le XV du Chardon a donné du fil à retordre au XV de France récemment.

Les tops joueurs présents à la Coupe du monde de rugby 2023

Que serait une Coupe du monde sans sa pléiade de stars ? Les meilleurs joueurs de la planète seront au rendez-vous en France. Le capitaine des Bleus Antoine Dupont sera là au même titre que Grégory Alldritt ou encore Thomas Ramos. La Nouvelle-Zélande pourra quant à elle compter sur Ardie Savea ou encore Beauden Barrett, élu meilleur joueur du monde à deux reprises. Une distinction que détient actuellement le troisième-ligne irlandais Josh Van Der Flier qui tentera de mener le XV du Trèfle au titre mondial tout comme l’inusable Jonathan Sexton. En pleine crise, l’Angleterre s’en remettra certainement à sa star Mauro Itoje étant donné que son ouvreur Owen Farrell manquera les deux premières rencontres. Pour l’Afrique du Sud, Cheslin Kolbe et le capitaine Siya Kolisi seront présents pour tenter de défendre leur titre. Élu meilleur joueur du monde en 2019, Pieter-Steph du Toit a également été convoqué par Jacques Nienaber. Très en forme ces derniers temps, les Écossais Finn Russell et Duhan van der Merwe fouleront les pelouses de l’hexagone tout comme l’Italien Ange Capuozzo qui pourrait se révéler aux yeux du grand public.

Les principaux absents de la Coupe du monde de rugby 2023

À l’instar de Romain Ntamack, nombreux sont les joueurs qui manqueront la prochaine Coupe du monde. Côté anglais, Jack Van Poortvliet, Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Alex Dombrandt et Henry Slade manquent à l’appel. Tenante du titre, l’Afrique du Sud fera sans Handré Pollard, Lukhanyo Am et Lood de Jager. Le Pays de Galles est victime d’une hécatombe. Alun Wyn Jones, Justin Tipuric, Rhys Webb et Josh Navidi sont partis à la retraite, comme l’Écossais Stuart Hogg, tandis que le capitaine Ken Owens s’est blessé en préparation. Les Italiens Edoardo Padovani, Tommaso Menoncello, Gianmarco Lucchesi et Jake Polledri ont été contraints de renoncer au Mondial à l’instar des deux All-Blacks Seevu Reece et George Bower. L’Australie fera elle sans Allan Alaalatoa, blessé, ainsi que sans Michael Hooper et Quade Cooper, écartés par Eddie Jones.

