Coupe du monde : Le XV de France rêve d'un exploit très rare

Thibault Morlain

La grande échéance approche. C'est le 8 septembre prochain que la Coupe du monde de rugby débutera. Le XV de France donnera alors le coup d'envoi de la compétition avec un choc face à la Nouvelle-Zélande. Un match important pour les hommes de Fabien Galthié, qui n'ont qu'un rêve : remporter ce Mondial. Un titre qui sera encore plus beau pour le XV de France puisqu'il pourrait avoir lieu devant les fans français. Et ça, peu de nations peuvent se vanter de l'avoir fait...

Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France est devenu l'une des meilleures nations de la planète rugby. La bande à Antoine Dupont n'en finit plus d'impressionner et cela fait maintenant plusieurs mois qu'une date est cochée : le 8 septembre. A cette date, les Bleus débuteront la Coupe du monde avec une rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Un choc face aux All Blacks pour lancer le Mondial... Et se mettre sur le chemin d'un sacre ? Forcément, le groupe de Fabien Galthié ne rêve que de ça, soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain.

XV de France : Cadre de Galthié, il prévient les All Blacks https://t.co/bTBHWkasmc pic.twitter.com/v8jQ5Y6LKR — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Imiter La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud

En remportant cette Coupe du monde 2023, le XV de France aurait alors la possibilité de célébrer son titre devant ses fans. En effet, cet événement se déroule en France et cela ne rendra que plus beau le potentiel succès des joueurs de Fabien Galthié. Si tel était le cas, le XV de France rejoindrait alors la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Seules ces deux nations ont pour le moment réussi à remporter une Coupe du monde à domicile. Les All Blacks l'ont d'ailleurs fait à deux reprises, en 1987 et en 2011, s'imposant d'ailleurs cette année là en finale face... au XV de France. Pour les Sprinbocks, ils avaient eux remporté l'édition 1995 en Afrique du Sud devant les yeux de Nelson Mandela.

Le XV de France a déjà échoué

Ce n'est donc pas donné à tout le monde de remporter une Coupe du monde sur ses terres. Le XV de France peut en témoigner. En 2007, l'édition se déroulait donc dans l'Hexagone, mais cette année-là, les Bleus avaient perdu en demi-finale avant de perdre par la suite la petite finale pour se classer donc à la 4ème place. En 1991, l'Angleterre avait échoué en finale de sa Coupe du monde face à l'Australie. De même, les éditions 1999 au Pays de Galles, 2003 en Australie, 2015 en Angleterre et 2019 au Japon n'ont pas vu les pays hôtes s'imposer.