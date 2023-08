Tensions au XV de France ? Un joueur de Galthié s’exprime avant la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabien Galthié a donc choisi les 33 joueurs qui tenteront de remporter le premier titre mondial du XV de France à partir du 8 septembre. De nombreux Toulousains et Rochelais figurent évidemment parmi les heureux élus, alors que les deux clubs de Top 14 se livrent une grosse rivalité sportive depuis plusieurs années. De quoi perturber la cohésion au sein du groupe tricolore ? Paul Boudehent s’est exprimé.

Les 33 chanceux sont désormais connus. Lundi, Fabien Galthié a révélé sa liste dans le journal de 13H de TF1 pour la Coupe du monde démarrant le vendredi 8 septembre, avec le choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Si Brice Dulin n’a pas été retenu par le sélectionneur tricolore, sept autres joueurs du Stade Rochelais seront bien présents pour l’événement, à savoir Uini Atonio, Reda Wardi, Pierre Bourgarit, Grégory Alldritt, Paul Boudehent, Antoine Hastoy et Jonathan Danty. C’est moins que les représentants du Stade Toulousain, en concurrence avec La Rochelle depuis plusieurs années.

Toulouse et La Rochelle se partagent 17 des 33 joueurs retenus

Ils seront en effet 10 à représenter les couleurs toulousaines durant la Coupe du monde avec le XV de France : Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Thibaud Flament, François Cros, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet. Sans surprise, les derniers finalistes du Top 14 représentent à eux deux la moitié de la liste de Fabien Galthié, devançant l’Union Bordeaux-Bègles (6 joueurs), le RCT (3), Lyon (2), le Racing 92 (2), Montpellier et le Stade Français (1). Une présence conséquente de Toulousains et Rochelais à même de générer des tensions dans le groupe ? Paul Boudehent écartent l’idée.

« Nous avons tous le même maillot, il n’y a pas de rivalité »