Le XV de France fait le buzz avant la Coupe du monde, Fabien Galthié balance

Pour dévoiler sa liste des 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde, Fabien Galthié était présent sur le plateau du 13H de TF1, mais ce n’est pas le sélectionneur du XV du France qui a cité le nom des heureux élus, mais des anonymes filmés dans les rues de plusieurs régions, à travers un clip qui a largement été commenté. Une formule justifiée par le boss des Bleus et la direction de la première chaîne française.

Si Didier Deschamps a désormais l’habitude de dévoiler sa liste des joueurs appelés pour les grandes compétitions de football dans le journal de 20H de TF1 , Fabien Galthié a pour sa part commenté ses choix ce lundi dans le JT de 13H, mais le sélectionneur du XV de France n’a pas eu la primeur de citer les noms des retenus pour la Coupe du monde (8 septembre – 28 octobre). En effet, les téléspectateurs ont eu connaissance de la fameuse liste dans un clip original, largement commenté et partagé sur les réseaux sociaux, dans lequel ce sont des Françaises et des Français issus de plusieurs villes de l’hexagone qui ont énuméré tour à tour les internationaux choisis. Ainsi, une agricultrice, des retraités, un restaurateur ou encore des plagistes ont été aperçus dans la vidéo. Interrogé, Fabien Galthié a justifié ce choix étonnant.

🎦 𝟑𝟑 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 pour la Coupe de Monde #RWC2023, révélés par leurs supporters ✊🇫🇷#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/FBfcFEyb2J — France Rugby (@FranceRugby) August 21, 2023

« C’était l’occasion de mettre en lumière ces gens-là et de leur donner la parole »

« Quand nous avons débuté notre mandat, nous avons voulu donner du sens à ce que nous allions faire , a expliqué le sélectionneur du XV de France, relayé par le Midi Olympique. Le rugby français se trouvait dans une période un peu compliquée. Le mot d’ordre, c’était de rassembler, partager et fédérer. D’abord, nous nous sommes adressés à ceux qui voulaient bien nous suivre : nos 2000 clubs amateurs, nos licenciés, nos éducateurs, nos supporters… Tous les gens qui nous accompagnent depuis notre enfance, car nous sommes tous issus de clubs, de collège, d’universités. Nous avons toujours eu la chance d’avoir des bénévoles qui se sont occupés de nous. C’était l’occasion de mettre en lumière ces gens-là et de leur donner la parole. »

« Notre volonté commune était de viser des gens représentatifs de notre pays et du rugby français »