XV de France : Galthié balance tout sur l'ovni de sa Coupe du monde

Axel Cornic

Personne ne le voyait arriver, mais Louis Bielle-Biarrey a brûler tout le monde pour finalement se faire une place au sein du XV de France juste avant la Coupe du monde. L’ailier ou arrière de l’Union Bordeaux-Bègles semble avoir impressionné le staff tricolore et lors des matchs de préparation il a montré des très belles choses.

Chaque Coupe du monde a sa surprise et celle de l’édition 2023 sera Louis Bielle-Biarrey. Après avoir explosé en Top 14 sous les couleurs de l’UBB à seulement 20 ans et ce lundi, il a été annoncé dans la liste des 33 joueurs retenu pour défendre les couleurs de la France lors du Mondial, qui débutera le 8 septembre prochain.

« On ne peut jamais fermer la porte à l'éclosion »

Lors de la conférence de presse organisée après son annonce au JT de TF1 , Fabien Galthié a abordé en profondeur les différents points de sa liste et a évidemment été questionné sur l’ascension fulgurante de Bielle-Biarrey. « Louis a participé au rassemblement des 42 joueurs toute la saison dernière. On s'est souvent posé la question de savoir si on le prenait ou si on le laissait aux U20. On a retravaillé avec les moins de 20 avant d'annoncer la liste, et là on a dit : 'aujourd'hui il rentre dans les 42 meilleurs joueurs français ' » a révélé le sélectionneur du XV de France. « On ne peut jamais fermer la porte à l'éclosion, c'est l'espoir qui permet de nourrir toute une génération d'enfants. On peut rêver et réaliser son rêve, ils le font, et ce n'est pas terminé, Louis en est l'exemple ».

« Nous comptons sur Gailleton »