XV de France : Les annonces fortes de Galthé avant la Coupe du monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, la liste des 33 joueurs français qui participeront à la Coupe du monde est connue ! Fabien Galthié a effectivement rendu publique sa liste au sein de laquelle il n'y a finalement pas de surprise majeure. Anthony Jelonch, Paul Boudehent et Louis Bielle-Biarrey sont bien là. Le sélectionneur des Bleus a justifié ses choix.

Dans un peu moins de trois semaines, le XV de France lancera sa Coupe du monde à domicile par le choc contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Et on connaît enfin les joueurs qui porteront le maillot bleu durant la compétition. Ce lundi, Fabien Galthié a effectivement annoncé la liste des 33 joueurs retenus pour disputés la Coupe du monde. Aucune surprise majeure n'est à noter malgré la présence d'Anthony Jelonch, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou le 26 février. Melvyn Jaminet a été préféré à Brice Dulin grâce à son excellente prestation face aux Fidji. De leurs côtés, Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent ont gagné leur place durant la préparation. Enfin, Cyril Baille, également présent dans la liste, ratera le début de la compétition à cause d'une blessure, d'où la présence deux autres piliers gauches, avec Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi. Fabien Galthié a d'ailleurs justifié ses choix.

🏆 De leur premier club jusqu'à la Coupe du Monde en France, voici 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 pour la #RWC2023 🇫🇷#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/FmKq1V9AQ8 — France Rugby (@FranceRugby) August 21, 2023

«C'est le fruit de 4 ans de travail avec notre staff»

« C'est le fruit de 4 ans de travail avec notre staff. La construction d'une équipe, d'un joueur, d'un staff. C'est la 10e épreuve de notre flèche du temps On avait une vision claire de cette échéance (...) Hier, j'ai pris le temps de passer avec chaque joueur un échange, un partage pour qu'on puisse partager tous ensemble cette annonce hier à 19h30, un moment agréable pour certains et durs pour d'autres », confie le sélectionneur des Bleus sur le plateau du 13h de TF1 , avant de se présenter en conférence de presse où il s'est montré plus loquace. « Cela fait quatre ans qu'on travaille sur ce projet et au cours des différentes compétitions traversées on a vraiment eu le temps d'apprendre à connaître notre joueur et le potentiel du rugby français qui évolue. Des joueurs ont pu éclore que l'on ne connaissait pas, et puis il y a l'émulation qui a porté la France pendant quatre ans. Quand on travaille avec un groupe élargi, on a une vision sur 150 joueurs qui peuvent être sélectionnables. On a pu puiser dans cette richesse du réservoir français. On avait un souci d'expérience collective et de construction d'un équipe. On a essayé de construire quelque chose de cohérent par rapport à la construction de cette équipe », explique Fabien Galthié avant d'apporter des précisions concernant la construction de sa liste.

«Ce groupe doit permettre de passer le mois de septembre»