Ils ont raté la Coupe du monde, Galthié explique pourquoi

Fabien Galthié a dévoilé ce lundi la liste des 33 joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain par un choc face à la Nouvelle-Zélande. Comme toujours il y a des joueurs écartés et cela est le cas de Brice Dulin et de Baptiste Serin, qui font tout de même part des réservistes.

On connait désormais les joueurs qui défendront les couleurs de la France lors de la Coupe du monde, du 8 septembre au 28 octobre. On retrouve évidemment l’ossature de l’équipe installée par Fabien Galthié depuis 2019, mais également quelques nouveaux visages qui ont pointé le bout de leurs nez récemment. Mais il y a également les grands absents...

« C'est une belle compétition qui se prépare avec un groupe de 42 joueurs réduit à 33, mais Serin et Dulin font partie des joueurs en attente »

Les exemples parfaits sont évidemment Brice Dulin et Baptiste Serin, qui semblaient pouvoir se faire une place avant cette Coupe du monde. En conférence de presse, Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de ce choix. « Lorsqu'on a réuni les 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde, ils étaient assez clairs sur le ranking et leurs chances de figurer dans les 33 ces derniers mois. Ce n'est pas au dernier moment qu'on change une organisation, sauf blessures, méformes et maladies » a déclaré le sélectionneur du XV de France. « Ce sont des champions qui sont toujours à la limite de ce qu'ils peuvent faire. C'est une belle compétition qui se prépare avec un groupe de 42 joueurs réduit à 33, mais Baptiste Serin et Brice Dulin font partie des joueurs en attente ».

« On part avec deux arrières, sachant que Thomas est polyvalent »