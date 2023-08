Rugby - Coupe du Monde : Les 33 « pépites » de Fabien Galthié !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Sur le plateau de TF1, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde de rugby en France. 33 « pépites issues de nos écoles de rugby », explique le sélectionneur tricolore. Il y aura aussi 11 réservistes.

Nouvelle étape dans la « flèche du temps » chère à Fabien Galthié ! Le sélectionneur du XV de France a officialisé ce lundi la liste des joueurs retenus pour disputer le Mondial. 19 avants et 14 trois-quarts. « 33 pépites », selon ses mots, « fruit de quatre années de travail ». Sans surprise, la liste est conforme aux pronostics des derniers jours. Anthony Jelonch est bien présent. Cyril Baille également. « Des joueurs qui sont importants dans notre histoire , explique le sélectionneur. Et on a jugé qu’il était possible qu’ils reviennent à leur meilleur niveau en septembre ». Confirmation aussi des présences de Paul Boudehent et de Louis Bielle-Biarrey. Les deux jeunes joueurs ont profité de l’été pour gagner leur place dans le groupe.

11 réservistes

Originalité de l’annonce, le nom de chaque joueur a été égrené dans une vidéo par les supporters de l’équipe de France, aux quatre coins de l’Hexagone avec à chaque fois un décor différent : sur une plage, un marché, un terrain de rugby, une ferme ou une table familiale. Ensuite Fabien Galthié a confirmé une liste de 11 réservistes dans laquelle figure les 9 joueurs qui quittent le groupe aujourd’hui, plus le talonneur Gaëtan Barlot et le pilier Sébastien Taofifenua. Mais pas Demba Bamba.

🎦 𝟑𝟑 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 pour la Coupe de Monde #RWC2023, révélés par leurs supporters ✊🇫🇷#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/FBfcFEyb2J — France Rugby (@FranceRugby) August 21, 2023

Les 33 retenus

Piliers gauches : Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi



Talonneurs : Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka



Piliers droits : Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Sipili Falatea



Deuxième ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki



Troisième ligne : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon



Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu



Demis d'ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert



Centres : Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent



Ailiers : Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière



Arrières : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos



Les 11 réservistes



Avants : Thomas Laclayat, Gaëtan Barlot, Sébastien Taofifenua, Bastien Chalureau, Florian Verhaeghe, Dylan Cretin, Yoan Tanga



Trois-quarts : Baptiste Serin, Emilien Gailleton, Ethan Dumortier, Brice Dulin