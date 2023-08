XV de France - François Cros : « L’annonce est toujours un moment délicat… »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Tous les joueurs de l’équipe de France de rugby attendent désormais impatiemment de savoir s’ils sont sélectionnés ou non dans la liste officielle des 33 qui joueront la Coupe du monde. François Cros est quasi-assuré d’en faire partie. Mais le troisième-ligne toulousain sait que ce sera une étape importante et qu’il y aura des déçus.

François, face au Fidji, la victoire était importante. On a senti que le groupe montait en puissance à 15 jours du début du Mondial…

Oui. On travaille en semaine pour ça. On tire les enseignements ce qu’on a fait de bien ou de moins bien contre les Ecossais. La constance sur 80 minutes n’était pas présente sur les deux premiers matchs. Donc on a essayé d’avoir plus de constance et de maîtrise offensive. Le système de jeu se met en place. Et le résultat est positif. On a construit notre victoire. Les supporters espéraient peut-être plus d’envolées, mais il fallait d’abord qu’on ait la maitrise stratégique. Il ne faut pas s’affoler face à une équipe qui aime quand le jeu est décousu.



Vous avez même rivalisé sur l’impact physique avec les Fidjiens…

Oui, on a rivalisé. On parle beaucoup de la rudesse des joueurs fidjiens. Mais le rugby, cela reste un sport de combat. Donc quand on nous pique sur le côté physique, forcément on a envie de répondre.



Désormais, le groupe va se réduire à 33 joueurs. Cela va-t-il être un moment particulier à l’intérieur des Bleus ?

Forcément, c’est toujours un moment délicat. Mais on a travaillé là-dessus. On s’est tous dit que personne ne perdait de temps à faire partie de ce groupe-là. La Coupe du monde va être longue. Il peut y avoir des blessures, et donc des joueurs rappelés. Donc il faut garder tout le monde concerné. Il y aura évidemment des joueurs déçus de ne pas être dans la liste. Mais il ne faut pas qu’ils soient déçus de leurs performances.

« Il y a du suspens et de l'attente »

Fabien Galthié disait que les joueurs connaissaient leur place dans le groupe. Il y a-t-il encore du suspens au sein des Bleus ?

Oui, il y a du suspens. Il y a de l’attente. Tout le monde attendait ce match face au Fidji pour se montrer, utiliser les dernières cartouches, les derniers atouts avant la liste. Forcément il y a un peu d’inconnu. Mais on en est tous conscient.



Cela a-t-il déjà un peu changé l’ambiance au sein du vestiaire ?

Non le groupe est resté concerné. On a fait abstraction de ça pour profiter des derniers instants en Bleus, entre nous, pour jouer libéré et être épanoui dans le système, plutôt que de se bloquer. Et puis la liste on n’y pense pas non plus juste après le match. En revanche, là, on va y penser.

Les 33 qui pourraient être retenus

Piliers gauches : Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi



Talonneurs : Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka



Piliers droits : Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Sipili Falatea



Deuxième ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki



Troisième ligne : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon



Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu



Demis d'ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert



Centres : Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent



Ailiers : Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière



Arrières : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.