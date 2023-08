XV de France : Galthié prépare quelques surprises pour la Coupe du monde

Axel Cornic

L’annonce de la liste des 33 est le top départ de la course du XV de France vers sa Coupe du monde, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. Un véritable marathon, Fabien Galthié et ses hommes visent clairement le dernier carré de la compétition et pourquoi pas un titre, avec un groupe assez homogène.

Après une décennie assez compliquée, le rugby tricolore est de retour au sommet et si la récente blessure de Romain Ntamack a été un coup dur, le XV de France reste l’un des favoris avant cette Coupe du monde. Mais pour aller au bout il faudra surtout se garder de nouvelles blessures et donc utiliser en son intégralité un groupe rempli de talents.

Coup dur pour le XV de France, il dénonce une malédiction https://t.co/Lq4KJaEcKs pic.twitter.com/5ksN8FhI5q — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Macalou à l’aile, Ramos en 10, Mauvaka en 8...

Lors de la conférence de presse de ce lundi, Fabien Galthié a souligné la grande polyvalence des éléments qu’il a convoqué pour cette Coupe du monde. « Il y a des avants qui ont un profil pour glisser derrière. On a testé avec Paul Boudehent qui peut jouer au centre, Sekou Macalou qui peut glisser à l’aile » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « A l’intérieur du paquet d’avants on a un talonneur Peato Mauvaka, qui peut aussi jouer 8. On a deux seconde-ligne gauche qui peuvent glisser en troisième-ligne et on a un deuxième-ligne gauche qui peut pousser à droite. Un arrière qui peut jouer en 10 avec Thomas Ramos, Bielle-Biarrey qui est un ailier mais qui peut aussi jouer à l’arrière Moefana qui est un premier centre mais qui peut aussi jouer second centre et ailier ».

« Ce groupe doit nous permettre de le traverser ce mois de septembre »