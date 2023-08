XV de France : Ntamack hors circuit, Galthié change tout !

Axel Cornic

La grave blessure de Romain Ntamack a été un coup dur pour Fabien Galthié, puisqu’il était censé diriger le jeu du XV de France avec Antoine Dupont. Il a donc fallu trouver une solution pour le remplacer et lors du dernier match de préparation c’était Antoine Hastoy qui a été titularisé. Mas la situation semble déjà avoir changé !

Qui sera le numéro 10 du XV de France ? Depuis l’annonce du forfait de Romain Ntamack cette question est sur toutes les lèvres. Car le Toulousain semblait être le choix parfait, avec Fabien Galthié qui l’avait installé depuis 2019 sans jamais vraiment le remettre en question.

Un Hastoy sans éclats face aux Fidji

Une première réponse est arrivée face aux Fidji, puisque c’est Antoine Hastoy qui a été titularisé. Il faut dire que l’ouvreur du Stade Rochelais a montré d’excellentes choses tout au long de la saison, décrochant notamment une Champions Cup face au Leinster en mai dernier. Il possède également un profil assez proche de celui de Ntamack, considéré comme un véritable gestionnaire avec une bonne alternance dans ses choix de jeu. Hastoy a livré une belle prestation, mais sans vraiment crever l’écran.

Jalibert aligné contre l’Australie ?