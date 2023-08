Miracle pour le XV de France, il vise la Coupe du monde

Axel Cornic

La préparation du XV de France ne s’est pas faite sans casse, puisque Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait et Cyril Baille sera out pour plusieurs semaines, même s’il fait partie de la liste des 33. C’est également le cas d’Anthony Jelonch qui vient d’encore plus loin, puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

C’est un véritable prodige. Taulier du XV de France de Fabien Galthié depuis plusieurs années, Anthony Jelonch semblait devoir faire une croix sur la Coupe du monde fin février dernier, lorsqu’il s’est gravement blessé au genou gauche face à l’Ecosse (32-21) dans le Tournoi des 6 Nations 2023. Opéré le 6 mars, le troisième-ligne a pourtant déjoué tous les pronostics et après avoir retrouvé l’entrainement récemment avec les Bleus , il a confirmé sa présence dans les 33 joueurs convoqués pour le Mondial.

XV de France : Le successeur de Ntamack, c’est lui ! https://t.co/lKDoggLODP pic.twitter.com/RYjhuXLQZi — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

« On pense que les délais jugés de retour à la compétition sont cohérents par rapport à notre phase de qualification »

Lors de la conférence de presse de ce lundi, Fabien Galthié est revenu sur cet incroyable retour de Jelonch, qui sera toutefois ménagé comme Cyril Baille. « Ils ont participé à notre histoire depuis 4 ans et ont été brillants » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « On pense que les délais jugés de retour à la compétition sont cohérents par rapport à notre phase de qualification. On imagine qu'ils ne seront pas disponibles pour le premier match, potentiellement pour le second mais peut-être pour le troisième et sûrement contre l'Italie, un mois après l'ouverture ».

Jelonch de retour face à la Namibie ?