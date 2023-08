C’est l’hécatombe au XV de France, il réclame une révolution

Arnaud De Kanel

Victorieux de l'Écosse le 12 août dernier, le XV de France y a laissé des plumes. En effet, Romain Ntamack a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche tandis que Cyril Baille est sorti touché au mollet. Deux blessures qui interviennent à quelques jours du début de la Coupe du monde et qui posent question. Pour Vincent Moscato, il faudrait tout simplement éviter les matchs de préparation avant le début des compétitions.

Le match face à l'Ecosse a fait des dégâts au XV de France. Fabien Galthié a en effet perdu deux de ses tauliers sur blessure, à savoir Romain Ntamack et Cyril Baille. Une situation qui aurait largement pu être évitée si les matchs de préparation n'existaient pas. Vincent Moscato a haussé le ton à ce sujet sur les ondes de RMC .

XV de France - Wardi : «Quand on porte le maillot, on est habité par quelque chose» https://t.co/2Fj9KTco7U pic.twitter.com/VvlZK6MxXK — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

«Interdisons-les avant la Coupe du monde»

Le natif de Gaillac plaide en faveur d'une interdiction des matchs de préparation. Selon lui, ces rencontres la n'ont plus rien d'amicale car elles sont trop disputées, ce qui augmente forcément le risque de blessure. « Arrêtons avec ces matchs d’opposition. Interdisons-les avant la Coupe du monde. Il n’y a plus de matchs amicaux. Je vois Fabien Galthié qui pousse le truc à fond. C’est bien, il a raison et peut-être que l’on n’a jamais eu de préparation aussi intense. Peut-être que l’on est encore dans l’aventure de la préparation physique parce que l’on s’aperçoit peut-être 10 ans après qu’elle est obsolète. Une préparation physique, ce n’est jamais du 100% garanti mais on est de plus en plus pointu. Mais arrêtons… », a pesté Vincent Moscato, avant d'ajouter.

«Le rugby est devenu un sport avec une violence incroyable»