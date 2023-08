Polémique au XV de France, Galthié va revivre un mauvais souvenir

Axel Cornic

Il ne reste plus qu’un dernier match de préparation pour le XV de France, avant de totalement se concentrer sur la Coupe du monde et sur la date fatidique du 8 septembre. Car les Bleus vont ouvrir leur Coupe du monde en grande pompe avec un choc face aux triples champions néo-zélandais, qui ont retrouvé des couleurs après une période de crise.

C’est une affiche qui fait rêver, même ceux qui ne sont pas forcément férus de ballon ovale. Pour inaugurer sa Coupe du monde, le XV de France va accueillir la Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le premier match de la compétition. Un match qui pourrait bien tout décider, puisqu’une victoire galvaniserait le public français en vue d’une compétition qui va durer plus de deux mois.

Jaco Peyper au sifflet

Et on connait désormais l’un des grands acteurs de ce choc, avec l’homme qui arbitrera la rencontre entre la France et les All Blacks ! World Rugby a en effet annoncé ce mardi que c’est Jaco Peyper qui tiendra le sifflet le 8 septembre prochain pour ce match d’ouverture. Le Sud-Africain est bien connu par le XV de France puisqu’il a notamment arbitré la rencontre du Tournoi des 6 Nations 2022 face à l’Angleterre (25-13), qui avait validé le 10e Grand Chelem tricolore.

Un coup de coude qui n’a pas fait rire en France

Mais Jaco Peyper est surtout connu pour le quart de finale de la dernière édition de la Coupe du monde, qui avait vu le XV de France s’incliner sur le fil face au Pays de Galles (19-20), auquel Fabien Galthié avait participé en tant que membre du staff de Jacques Brunel. L’arbitre avait à l’époque infligé un carton rouge à Sébastian Vahaamahina pour un coup de coude sur son adversaire Aaron Wainwright, mais il a surtout soulevé la polémique dans l’après-match, avec une photo qui avait fuité sur les réseaux sociaux. On y voyait notamment Peyper imiter le coup de coude du deuxième-ligne avec des supporters gallois, ce qui avait grandement agacé Bernard Laporte, qui était le président de la FFR à ce moment-là.