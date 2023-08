XV de France : Galthié interpelle ses joueurs avant la Coupe du Monde

Benjamin Labrousse

Afin de clôturer sa préparation à la Coupe du monde, qui démarrera dès le 8 septembre prochain, le XV de France s’est imposé face à l’Australie ce dimanche (41-17). Satisfait de la performance de ses joueurs, le sélectionneur français, Fabien Galthié, a toutefois tenu à rappeler l’importance de se focaliser rapidement sur le Mondial.

Le XV de France semble déjà prêt. À désormais moins de deux semaines du choc d’ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galthié ont offert un véritable récital face à l’Australie ce dimanche après-midi. Largement victorieux (43-17), le XV de France n’a laissé aucune chance aux Australiens, médusés au Stade de France.

Ecarté par Galthié, il veut vite oublier le XV de France https://t.co/Y0fwB3A6r5 pic.twitter.com/XY9ijbsj8W — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Un XV de France inspiré en 2ème période

Pourtant, tout n’a pas été parfait pour les Français ce dimanche. Poussif en première période, le XV de France a largement profité de sa supériorité numérique en début de deuxième mi-temps pour faire le break. Damian Penaud, très bien servi par Antoine Dupont, inscrivait un nouvel essai permettant aux Bleus de prendre le large. Mais le sélectionneur Fabien Galthié le sait : le plus dur reste à faire désormais, avec le choc face aux All Blacks en ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre prochain.

« Il va falloir monter d'un cran »