Le XV de France déroule, il cible des problèmes

Benjamin Labrousse

Le XV de France a déroulé ce dimanche face à l’Australie (41-17), et ce, pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde. Malgré un score final très avantageux en faveur des hommes de Fabien Galthié, le centre français, Jonathan Danty, estime qu’il existe encore quelques défauts au sein de cette équipe française

Alors que le compte à rebours du match d’ouverture du prochain mondial face aux All Blacks (le 8 septembre prochain) est lancé, le XV de France s’est rassuré face à l’Australie ce dimanche au Stade de France. Largement victorieux (41 à 17), les hommes de Fabien Galthié ont toutefois concédé certains essais trop aisément. Malgré une prestation d’ensemble rassurante, Jonathan Danty a insisté sur l’importance de rester concentré jusqu’au bout côté français.

« Il va y avoir 2-3 trois choses à revoir »

Dans des propos relayés par l’Équipe, Jonathan Danty déclare : « On est toujours contents quand on gagne, mais à la vidéo il va y avoir 2-3 trois choses à revoir, notamment sur notre défense, on prend des essais trop facilement, notamment sur les côtés fermés. On a fini les matches de préparation, on a limité la casse avant les grosses échéances qu'on a eues, notamment les Fidji où ça piquait un peu, on avait encore les stigmates » .

« C'est de bon augure »