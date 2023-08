XV de France : Un nouveau partenaire insolite pour Antoine Dupont

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Star incontestée du rugby français, Antoine Dupont continue de voir sa notoriété croître à mesure des années. Et à l’approche de la Coupe du Monde qui aura lieu en France, le capitaine des Bleus a choisi d’associer son image à un nouveau partenaire plutôt original, qui confirme sa grande popularité.

Son entrée au Musée Grévin, aux côtés de Frédéric Michalak, a permis à Antoine Dupont de mesurer l’ampleur de sa notoriété auprès du public français. Malgré sa réserve naturelle, le Toulousain est bel et bien la nouvelle coqueluche du rugby français. Une personnalité du sport tricolore qui fait l’unanimité, sur le terrain et en dehors, que les sponsors s’arrachent à quelques encablures de la Coupe du Monde.

Antoine Dupont, nouvel ambassadeur des Piscines Carré Bleu Carré Bleu est fière de nouer un partenariat avec le rugbyman Antoine Dupont. Une association d'images qui souligne les valeurs partagées avec le joueur emblématique des Bleus : engagement, créativité, excellence. pic.twitter.com/yzON9j9gu7 — PISCINES CARRE BLEU (@carrebleucbi) August 14, 2023

Dupont dit oui à « Carré Bleu »