Le RC Lens dénonce un scandale !

Battu sur sa pelouse par l’OM samedi (1-3), le RC Lens était très remonté contre l’arbitrage, après le but refusé à Rémy Labeau-Lascary pour une faute sur Bilal Nadir au départ de l’action. Pierre Dréossi, directeur général des Sang et Or, a poussé un coup de gueule en zone mixte, estimant que ce n’est pas la première fois que son équipe est lésée.

La défaite face à l’OM a du mal à passer au RC Lens. Alors qu’ils étaient menés 2-1, les Lensois pensaient avoir égalisé par l’intermédiaire de Rémy Labeau-Lascary en fin de match, avant que son but ne soit refusé après intervention de l’assistance vidéo en raison d’une faute sur Bilal Nadir au départ de l’action. Will Still a exprimé son mécontentement en conférence de presse, évoquant le comportement de l’OM à la mi-temps, et Pierre Dréossi a lui aussi pris la parole pour dénoncer les erreurs d’arbitrage dont le RC Lens a, selon lui, été victime depuis le début de la saison.

Le coup de gueule de Dréossi contre l’arbitrage

« De la frustration, ça fait un moment que l’on en a parce que j’ai encore en mémoire la victoire de Lille, le pénalty à Strasbourg, et aujourd’hui j’ai l’impression qu’à chaque fois que l’on marque un but ou qu’il y a une action litigieuse, on a eu peur bleue de la VAR. J’ai envie de dire stop, on ne peut pas nous prendre des points comme ça et ne rien dire. Je ne suis pas énervé, mais je pense que ce soir le score, c’est 2-2. Je pense que contre Lille, le score c’est 0-0. A force on se pose beaucoup de questions. Quand on marque des buts, j’aimerais qu’on respecte les buts qu’on marque », a déclaré Pierre Dréossi, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Il faut savoir dire stop »

Le directeur général du RC Lens a poursuivi : « Ce n’est pas à pleurer, mais ça fait beaucoup depuis le début de saison. Et je pense que ce soir, encore une fois, encore une fois de plus, encore une fois de trop, je ne dis pas qu’il n’y a pas faute quand l’arbitre revient sur la faute, mais il y a eu beaucoup de fautes qui n’ont pas été sifflées. Il y a eu des fautes qui ont été sifflées et que les interprétations sont malheureusement souvent controversées. Je ne sais pas ce qu’il se passe, mais en tout cas, c’est un constat que c’est une sensation qui est très, très désagréable. Être fair play, c’est bien. Être sympa, c’est bien. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Et là, je vais dire stop. »