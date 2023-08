Coupe du monde de rugby : Le groupe de l'équipe de France à la loupe

Arnaud De Kanel

Les 20 équipes qui disputeront la Coupe du monde de rugby 2023 ont été réparties en quatre groupes de cinq. À l’occasion de cet événement, Le 10 Sport vous propose une présentation de chaque groupe. Le premier d’entre eux, le groupe A dans lequel on retrouve le XV de France ou encore les All-Blacks.

Qui succédera à l’Afrique du Sud au palmarès de la Coupe du monde ? Vingt équipes, dont les Springboks , entendent bien ramener le trophée Webb Ellis dans leur pays. Mais avant de se mettre à rêver, il faudra passer la redoutable épreuve du premier tour. Les quatre groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023 sont relevés et il n’y a que deux places en quarts de finale pour cinq équipes. Le XV de France figure dans le groupe A, une poule largement à la portée des Bleus malgré un énorme choc d’entrée.

Les équipes présentes dans le groupe A

Le tirage au sort des groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023 avait été effectué le 14 novembre 2020. À cette époque-là, le XV de France était en pleine reconstruction et figurait dans le chapeau 2. Et comme en 2011, les Bleus ont hérité des All-Blacks. « C'est un très bon tirage. On sait que la Nouvelle-Zélande est l'équipe à battre. En 2011, on avait perdu en poules mais on était allés en finale ! C'est dur de se projeter, car c'est loin et proche à la fois. On sait que la route est encore longue jusqu'à 2023 », avait déclaré Antoine Dupont sur TMC suite à ce tirage au sort. Le XV de France sera également confronté à l’Italie, l’Uruguay et la Namibie. Un groupe accessible donc.



Le groupe complet :



- Nouvelle-Zélande

- France

- Italie

- Uruguay

- Namibie

Les favoris du groupe A

Le XV de France et les All-Blacks font bien entendu offices de favoris dans ce groupe A. Les deux nations prétendent à la victoire finale et une élimination en poule serait une catastrophe pour elles. Elles s’affronteront d’entrée le 8 septembre prochain.

L’outsider du groupe A

S’il y a bien une équipe qui pourrait crée la surprise dans ce groupe, c’est l’Italie. Habituée à se confronter aux cinq meilleures nations européennes tous les ans, la Squadra Azzurra tente de se faire un nom. Elle avait causé de gros problèmes au XV de France le 5 février dernier en ne s’inclinant que de cinq petits points (24-29) lors de la première journée du Tournoi des VI Nations. Le 12 novembre 2022, l’Italie avait même créé la sensation en s’imposant face à l’Australie (28-27), preuve que cette équipe possède des ressources. Elle pourra compter sur sa star Ange Capuozzo, tout juste revenue de blessure. L’Uruguay et la Namibie possèdent beaucoup moins de garanties au haut-niveau pour prétendre à une qualification en quarts de finale.

Le choc du groupe A

C’est une finale avant l’heure qui servira de match d’ouverture pour lancer cette Coupe du monde 2023. Le match le plus attendu de cette compétition opposera le XV de France aux All-Blacks le 8 septembre à 21h15 sur la pelouse du Stade de France. C'est le choc de ce groupe A et il pourrait bien en déterminer le classement final.

L’agenda du groupe A