Avant de défier le XV de France, l'Australie fait bondir le monde du rugby

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en Nouvelle-Zélande. Steve Hansen, ancien sélectionneur double champion du monde avec les All-Blacks (2011, 2015) est arrivé en France cette semaine au chevet de l’équipe d’Australie de son ami Eddie Jones. Accident diplomatique en vue.

C’est une information qui a de quoi bousculer la géopolitique du rugby mondial. Personne, jusqu’alors, n’avait pu imaginer un sélectionneur néo-zélandais venir au secours d’une équipe australienne. La rivalité entre les deux nations est telle que le principe même s’apparente plus à un poisson d’avril. Et pourtant, Steve Hansen, vénéré par tout un peuple pour avoir permis à deux reprises à une équipe All Black de soulever le trophée Webb Ellis, joue actuellement le consultant-sauveur pour la nation australienne. Le Néo-zélandais a répondu à l’appel d’Eddie Jones pour réaliser un audit de cette sélection Wallabies qui sombre actuellement.

Here we go 😤Our 23 for this weekend's match against France 💛💚🗓️Monday 28th 1:45 am AEST📺 @StanSportAU #Wallabies @eToroAU pic.twitter.com/2gQS2tmLnM — Wallabies (@wallabies) August 25, 2023

Les Wallabies ne savent plus gagner

Depuis un an, les Wallabies n’ont remporté que deux rencontres en neuf matchs. En comptant une défaite contre l’Italie à l'automne dernier et aucune victoire en 2023. De quoi inquiéter à quelques jours du début de la Coupe du monde durant laquelle les Australiens devront réussir à se défaire des Gallois, des Fidjiens et des Georgiens pour se qualifier en quart de finale. Jamais l’Australie, pourtant déjà deux fois championne du monde (1991, 1999), n’avait été aussi faible avant un Mondial. Et la perspective de la rencontre face aux Bleus, favori de cette Coupe du monde, ce dimanche au Stade de France, les effraie un peu. C’est pourquoi Eddie Jones a fait appel à son ami Steve Hansen en qualité de consultant pour la semaine. " Steve est un ami qui passe prendre une bière ", explique le sélectionneur australien pour désamorcer la polémique. Mais pour le pays au long nuage blanc, cette collaboration s’apparente à une trahison.

Dane Coles is GOBSMACKED upon learning that Steve Hansen is joining the Wallabies: pic.twitter.com/EStNvQjUv5 — Jamie Wall (@JamieWall2) August 21, 2023

Dane Coles : « Ça fait un peu mal »