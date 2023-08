Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur les All Blacks

Arnaud De Kanel

Grands favoris de la Coupe du monde au même titre que le XV de France, les All Blacks viseront un quatrième sacre. Membre du groupe A, la Nouvelle-Zélande entrera en lice le 8 septembre avec un choc contre la France (21h15).

La Nouvelle-Zélande est la nation phare du rugby. Facilement reconnaissables avec leur tunique noire ornée d’une fougère argentée, ceux que l’on surnomme les All Blacks tenteront de ramener une quatrième Coupe du monde cette année après avoir cédé le trophée Webb Ellis au rival sud-africain il y a quatre ans.

EXCLU - XV de France - Éric Champ : «C’est la meilleure génération qu'on ait jamais eu» https://t.co/zTOlsK27Xs pic.twitter.com/EsQtMUzZwF — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

La riche histoire des All Blacks

La Nouvelle-Zélande a disputé son premier match officiel le 15 août 1903 face à l’Australie. Une rencontre remportée par les All Blacks 22 à 3. Depuis, cette nation de l’hémisphère sud n’a cessé de grandir pour devenir la place forte du rugby. En 1987, sur leurs terres et en Australie, ils ont remporté la première Coupe du monde de l’histoire. Entretemps, le 4 juin 1995, les All Blacks ont signé le plus large succès de leur histoire en terrassant le Japon 145 à 17. Après 24 ans de disette, en 2011, la Nouvelle-Zélande avait glané sa deuxième étoile, encore une fois à domicile, en faisant tomber le XV de France avant de conserver son titre en 2015, une première dans l’histoire de la compétition. Les All Blacks ont vu déferler bon nombre de grands joueurs comme Jonah Lomu ou Michael Jones sans pour autant qu’ils détiennent les records de cette sélection. En effet, avec ses 1 598 points, Dan Carter est le meilleur marqueur des triples champions du monde tandis que Richie McCaw détient le record de sélections (148) et que Doug Howlett est le recordman d’essais (49). Deuxième nation mondiale au classement World Rugby, la Nouvelle-Zélande participera à sa 10ème Coupe du monde puisqu’elle n’en a raté aucune.

L’effectif complet

Le 7 août dernier, Ian Foster, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Blessés, Seevu Reece et George Bower manquent à l’appel.



Piliers :



- Ethan De Groot, 25 ans, 1m90, 135kg



- Ofa Tu’ungafasi, 31 ans, 1m95, 129kg



- Fletcher Newell, 23 ans, 1m85, 121kg



- Tyrel Lomax, 27 ans, 1m92, 127kg



- Tamaiti Williams, 23 ans, 1m96, 144kg



- Nepo Laulala, 31 ans, 1m84, 116kg



Talonneurs :



- Samisoni Taukei’aho, 26 ans, 1m83, 115kg



- Codie Taylor, 32 ans, 1m83, 111kg



- Dan Coles, 36 ans, 1m84, 110kg



Deuxièmes lignes :



- Sam Whitelock, 34 ans, 2m03, 120kg



- Brodie Retallick, 32 ans, 2m04, 123kg



- Scott Barrett, 29 ans, 1m97, 118kg



- Tupou Vaa’i, 23 ans, 1m98, 118kg



Troisièmes lignes :



- Sam Cane (capitaine), 31 ans, 1m88, 107kg



- Dalton Papali’i, 25 ans, 1m91, 95kg



- Shanon Frizell, 29 ans, 1m88, 95kg



- Ardie Savea, 29 ans, 1m90, 104kg



- Luke Jacobson, 26 ans, 1m91, 107kg



Demis de mêlée :



- Aaron Smith, 34 ans, 1m69, 80kg



- Finlay Christie, 28 ans, 1m77, 82kg



- Cam Roigard, 22 ans, 1m83, 88kg



Demis d’ouverture :



- Richie Mo’unga, 29 ans, 1m77, 85kg



- Beauden Barrett, 32 ans, 1m87, 91kg



- Damian McKenzie, 28 ans, 1m77, 81kg



Centres :



- Jordie Barrett, 26 ans, 1m96, 102kg



- Rieko Ioane, 26 ans, 1m89, 102kg



- David Havili, 28 ans, 1m84, 95kg



- Anton Lienert-Brown, 28 ans, 1m87, 96kg



Ailiers et Arrières :



- Caleb Clarke, 24 ans, 1m89, 107kg



- Leicester Faiga’anuku, 23 ans, 1m88, 109kg



- Emoni Narawa, 23 ans, 1m84, 98kg



- Mark Telea, 26 ans, 1m86, 94kg



- Will Jordan, 25 ans, 1m88, 94kg

Le programme de la Nouvelle-Zélande

Seule équipe de l’histoire à avoir remporté tous ses matchs en phase de poules, la Nouvelle-Zélande débutera son parcours dans le groupe A face à la France le 8 septembre avant d’enchainer sur la Namibie, l’Italie et enfin l’Uruguay.



- 8 septembre, 21h15 au Stade de France (Saint-Denis) : France - Nouvelle-Zélande ( TF1 )



- 15 septembre, 21h au Stadium (Toulouse) : Nouvelle-Zélande - Namibie ( TF1 )



- 29 septembre, 21h au Groupama Stadium (Lyon) : Nouvelle-Zélande - Italie ( TF1 )



- 5 octobre, 21h au Groupama Stadium (Lyon) : Nouvelle-Zélande - Uruguay ( TF1 )

Les forces et les faiblesses des All Blacks

La Nouvelle-Zélande a l’habitude des grands rendez-vous. Nation la plus titrée au Mondial à égalité avec l’Afrique du Sud, elle possède une grande expérience qui fera sa force dans la compétition. Lorsque les All Blacks déploient leur jeu, il est presque impossible de les battre. Leurs individualités sont également une force indéniable.



Mais si les adversaires tentent de leur contester le ballon, les All Blacks ne sont plus aussi sereins. Lorsque le pack souffre, c’est toute l’équipe qui en pâtit. Il faut donc affronter la Nouvelle-Zélande sans en avoir peur et en imposant un défi physique auquel les Néo-Zélandais n’avaient pas pu répondre face au XV de France en 2021.