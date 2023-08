Le XV de France vole au secours de la star de l’Angleterre

Arnaud De Kanel

L'affaire Owen Farrell agite le monde du rugby. Avant qu'il ne soit suspendu pour quatre matchs mardi suite à son passage devant la commission de discipline, l'ouvreur star du XV de la Rose a reçu le soutien de Shaun Edwards, l'entraineur en charge de la défense du XV de France.

Cette fois-ci, Owen Farrell est fixé. Un temps blanchi après son expulsion contre le Pays de Galles, le capitaine de l'Angleterre a finalement écopé de quatre matchs de suspension ce mardi. Avant cela, l'ouvreur du XV de la Rose était devenu l'ennemi public numéro 1 car les observateurs, les joueurs mais aussi le grand public, s'offusquaient de voir sa suspension annulée. En pleine tempête médiatique, Farrell avait alors reçu le soutien d'un membre du staff de Fabien Galthié.

Shaun Edwards défend Farrell

Patron de la défense du XV de France, Shaun Edwards avait tenu à défendre son compatriote dans une chronique publiée dans le Daily Mail . « Nous vivons dans un monde de rediffusions au ralenti. Ces images, image par image, sont si différentes de ce que les joueurs voient sur le terrain. Les choses se passent en une fraction de seconde. Si le porteur du ballon change de direction tardivement – ​​comme on l'a vu avec Taine Basham – il est quasiment impossible pour le plaqueur de réagir », avait-il confié, avant de poursuivre.

«Bonne chance à Owen»