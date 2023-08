XV de France : Galthié prêt à tenter un coup de génie pour oublier Ntamack ?

Arnaud De Kanel

C'est un véritable coup dur pour le XV de France. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche face à l'Ecosse, Romain Ntamack est forfait pour la Coupe du monde. Pour le remplacer, Fabien Galthié possède deux ouvreurs de renoms avec Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert. Mais le sélectionneur des Bleus pourrait tenter de replacer l'un de ses joueurs pour occuper l'ouverture.

La Coupe du monde se fera sans Romain Ntamack. L'ouvreur star du XV de France souffre en effet d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et il sera éloigné des terrains pendant près de six mois. Malgré la présence de Matthieu Jalibert et d'Antoine Hastoy dans sa liste des 33, le sélectionneur du XV de France pourrait chambouler ses plans.

Ramos à l'ouverture ?

Et si Fabien Galthié tentait de replacer Thomas Ramos à l'ouverture ? Devenu indiscutable à l'arrière, le joueur du Stade Toulousain est très polyvalent et son replacement à l'ouverture pour remplacer Romain Ntamack n'est pas une hypothèse à exclure. Le buteur du XV de France est capable de dépanner à ce poste et Fabien Galthié pourrait alors en profiter pour le faire remonter d'un cran et titulariser Melvyn Jaminet à l'arrière. Cela permettrait au sélectionneur des Bleus de profiter du jeu long au pied de Jaminet, le meilleur du circuit selon ses dires, tout en gardant son buteur attitré, Ramos, sur le terrain.

«Je peux dépanner à l’ouverture»