XV de France : Un Bleu va rater la Coupe du monde, Boudjellal critique Galthié

Déterminé à l’idée de participer à la Coupe du monde, Baptiste Serin n’a finalement pas remporté son pari, et ce malgré sa présence dans la liste élargie de 42 joueurs pour préparer l’échéance. Un choix qui ne convainc pas Mourad Boudjellal, estimant que le demi de mêlée méritait davantage sa place que Maxime Lucu.

Fabien Galthié a fait ses choix pour la Coupe du monde, et il y a forcément des malheureux à l’instar de Baptiste Serin, présent dans la liste élargie des Bleus mais qui ne figure pas dans les 33 retenus. « Lorsqu'on a réuni les 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde, ils étaient assez clairs sur le ranking et leurs chances de figurer dans les 33 ces derniers mois. Ce n'est pas au dernier moment qu'on change une organisation, sauf blessures, méformes et maladies , s’était justifié le sélectionneur tricolore. Ce sont des champions qui sont toujours à la limite de ce qu'ils peuvent faire. C'est une belle compétition qui se prépare avec un groupe de 42 joueurs réduit à 33, mais Baptiste Serin et Brice Dulin font partie des joueurs en attente ». Une décision qui fait réagir.

« C’est incompréhensible ! »

Mourad Boudjellal fait notamment partie des observateurs ne comprenant pas la décision de Fabien Galthié au sujet de Baptiste Serin. « Comment préférer Maxime Lucu à Baptiste Serin ? C’est incompréhensible ! Baptiste Serin c’est un danger permanent sur le terrain ! Lucu, je n’ai rien contre lui mais il va se retrouver avec 80 sélections et 240 minutes de jeu, trois minutes par match », lâche l’ancien président du RCT dans sa chronique sur Eurosport .

« Entre le talent et celui qui ferme sa gue***, on a choisi celui qui ferme sa gue*** »