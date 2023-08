XV de France : Galthié prend des risques avant la Coupe du monde

Axel Cornic

Ce dimanche 27 aout aura lieu le dernier match de préparation du XV de France, qui accueillera l’Australie au Stade de France. Un ultime test donc avant les grands débuts de la Coupe du monde programmés pour le 8 septembre, avec le choc face à la Nouvelle-Zélande comme match d’ouverture.

On s’approche dangereusement du coup de sifflet initial. L’annonce de la liste des 33 joueurs qui disputerons la Coupe du monde a été un pas important, mais reste désormais à faire le dernier, avec le XV de France qui se jauger pour la deuxième fois face à une nation de l’Hémisphère sud lors de sa préparation, avec l’Australie.

Place à l’Australie avant la Coupe du monde

Emmenés par Eddie Jones, les Wallabies ne sont plus vraiment l’épouvantail d’il y a quelques années. La sélection australienne travers en effet une grande crise, tant au niveau sportif qu’au niveau médiatique. Le XV de France devra toutefois marquer son territoire à deux semaines de la Coupe du monde et Fabien Galthié pourrait donc sortir l’artillerie lourde ! D’après les informations de RMC Sport et de L’Equipe , on devrait en effet avoir le retour des cadres tricolores après un léger repos face aux Fidji.

Galthié aligne les titulaires

Capitaine et considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Antoine Dupont devrait être de la partie avec à ses côtés Matthieu Jalibert, qui joue la place de numéro 10 à la Coupe du monde avec Antoine Hastoy. La ligne arrière devrait également comporter tous les titulaires potentiels, avec Gaël Fickou et Jonathan Danty au centre, Damian Penaud ainsi que Gabin Villière sur les ailes et Thomas Ramos à l’arrière. Devant c’est notamment Jean-Baptiste Gros qui va remplacer le blessé Cyril Baille, tandis qu’on devrait avoir le retour de François Cros en troisième-ligne. Les tauliers sont donc de retour, même si après le traumatisme Ntamack on ne peut espérer qu’il n’y ait aucune blessure grave...