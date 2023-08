XV de France : Critiqué après la blessure de Ntamack, il sort du silence

Axel Cornic

Lors des derniers matchs de préparation le XV de France a perdu gros avec le forfait de Romain Ntamack, mais également avec la blessure de Cyril Baille. Pointé du doigt le directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud, s’est exprimé ce mardi, en conférence de presse.

Cette préparation à la Coupe du monde ne s’est pas passée comme prévu. Fabien Galthié a en effet perdu l’un de ses maîtres à jouer avec Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors de la deuxième rencontre face à l’Ecosse. Ce n’est pas tout, puisque lors de ce même match Cyril Baille s’est également blessé, même si lui pourra retrouver le groupe en cours de compétition.

« La première chose que je vous ai dit en début juillet, c'est qu'il y aura des blessés »

Un homme était pointé du doigt après ces deux couacs et c’est Thibault Giroud, réputé pour ses préparations parfois trop dures. « La première chose que je vous ai dit en début juillet, c'est qu'il y aura des blessés. Et ce n'est pas fini, il y aura encore des blessés. Ça fait partie du rugby professionnel » a annoncé le directeur de la performance du XV de France, lors de la conférence de presse organisée ce mardi. « Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines sur la préparation. C'est comme tous les quatre ans, quoi que vous fassiez dans la préparation, soit elle est trop dure, pas assez bien ou trop facile. On prend des risques et on s'expose à avoir des blessés mais on n'a pas le choix. On doit faire des matchs amicaux. On l'a expliqué au début ».

« On a besoin de jouer pour retrouver de l'intensité et nos automatismes techniques et tactiques »