Retour inespéré pour le XV de France, il dévoile tout

Gravement touché au genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch a fait son grand retour lors de cette préparation à la Coupe du monde, pour finalement figurer dans la liste des 33 de Fabien Galthié. Présent en conférence de presse ce mardi, le manager santé du XV de France est revenu sur ce retour incroyable d’un taulier du squad tricolore.

Lorsqu’il est sorti face à l’Ecosse à la fin du mois de février dernier, Tout le monde pensait que la Coupe du monde s’échappait pour Anthony Jelonch. Pourtant, le troisième-ligne du Stade Toulousain a déjoué tous les pronostics et il y a seulement quelques jours, il a pu voir Fabien Galthié annoncer son nom dans les 33 joueurs convoqués pour le Mondial.

En conférence de presse, Bruno Boussagol a raconté tout le processus entrepris par Jelonch depuis sa blessure lors du Tournoi de 6 Nations 2023, jusqu’à son retour avec le XV de France. « Lorsqu'il s'est blessé contre l'Écosse, il n'avait qu'une envie, savoir s'il pouvait prétendre à postuler pour la Coupe du monde. Il m'a sollicité pour savoir ce que j'en pensais. On a travaillé ensemble, c'est vraiment une collaboration remarquable : chacun s'est positionné par rapport à ses compétences » a expliqué le manager santé du XV de France. « Je l'ai eu pendant six semaines, entre la mer et la montagne, vers Montpellier. On a travaillé très dur. On ne savait pas où ça allait nous mener mais on était déterminés, lui aussi était déterminé, à mettre tous les moyens pour pouvoir réussir »

« L'objectif, c'est de l'accompagner sur trois à quatre semaines pour qu'il puisse intégrer l'équipe sur le troisième ou quatrième match, de la Coupe du monde »