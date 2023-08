Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur la Namibie

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Cinquième épisode de cette série avec l’un des adversaires du XV de France, la Namibie, qui débutera son tournoi le 9 septembre face à l’Italie (13h).

La Namibie rêvait sans doute d’un tirage plus clément mais lorsqu’on figure dans le dernier chapeau, il est quasiment impossible de tomber dans le groupe idéal. Deuxième nation la moins bien classée parmi les équipes qualifiées au classement World Rugby (21ème, seul le Chili, 22ème fait pire), la Namibie aura au moins la ‘chance’ de connaître l’ambiance d’un Vélodrome plein puisque c’est à Marseille que les Welwitschias affronteront le XV de France.

Coupe du monde de rugby : Tout ce qu'il faut savoir sur les All Blacks https://t.co/b8zonAsyEl pic.twitter.com/n6Lf1FRGZE — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Une passion née de l’occupation

Comme son voisin sud-africain, la Namibie a été colonisée et c’est comme cela que le rugby s’est implanté dans le pays. Elle a disputé son premier match officiel en 1955 sous le nom de Sud-Ouest Africain et il faut remonter à 1990, date à laquelle le pays est devenu indépendant, pour voir la Namibie jouer sous son nom actuel. Elle a depuis participé à six Coupe du monde et elle en a marqué l’histoire bien malgré elle. En effet, la Namibie a subi la plus lourde défaite de l’histoire d’un Mondial en 2003 face à l’Australie. Les Welwitschias s’étaient inclinés 142 à 0. Le rugby a une place importante dans le pays puisqu’il est depuis août 2018 l’un des sports nationaux avec le football et le netball. Ce sport est également pratiqué très tôt à l’école, preuve de son importance. Les Namibiens courent après leur première victoire en Coupe du monde.

L’effectif complet

Le 21 août dernier, la fédération namibienne, a dévoilé la liste des 31 joueurs retenus pour la Coupe du monde par son sélectionneur Allister Coetzee. Deux autres joueurs viendront compléter cette liste.



Piliers :



- Jason Benade, 28 ans, 1m88, 115kg



- Aranos Coetzee, 35 ans, 1m86, 122kg



- Desiderius Sethie, 30 ans, 1m77, 110kg



- Casper Viviers, 35 ans, 1m85, 112kg



Talonneurs :



- Louis van der Westhuizen, 28 ans, 1m80, 102kg



- Torsten van Jaarsveld, 36 ans, 1m75, 106kg



Deuxièmes lignes :



- Tiaan de Klerk, 22 ans, 2m04, 104kg



- Adriaan Ludick, 25 ans, 1m98, 124kg



- Mahepisa Tjeriko, 30 ans, 1m95, 105kg



- Tijuee Uanivi, 32 ans, 2m01, 110kg



- Pieter Jan van Lill, 39 ans, 1m93, 120kg



Troisièmes lignes :



- Adriaan Booysen, 27 ans, 1m84, 112kg



- Wian Conradie, 28 ans, 1m85, 105kg



- Prince Gaoseb, 25 ans, 1m86, 100kg



- Richard Hardwick, 29 ans, 1m83, 103kg



- Max Katjijeko, 28 ans, 1m96, 100kg



- Johan Retief, 27 ans, 1m90, 110kg



Demis de mêlée :



- Oela Blaauw, 1m74, 80kg



- Damian Stevens, 28 ans, 1m75, 82kg



- Jacques Theron, 24 ans, 1m70, 75kg



Demis d’ouverture :



- Cliven Loubser, 26 ans, 1m76, 85kg



- Andre van der Berg, 25 ans, 1m80, 92kg



Centres :



- Danco Burger, 25 ans, 1m81, 101kg



- Johan Deysel (capitaine), 31 ans, 1m84, 94kg



- JC Greyling, 32 ans, 1m87, 92kg



- Le Roux Malan, 24 ans, 1m91, 96kg



- Gerswin Mouton, 23 ans, 1m70, 80kg



Ailiers :



- Chad Plato, 25 ans, 1m85, 87kg



- Alcino Isaacs, 29 ans, 1m89, 90kg



- Divan Rossouw, 27 ans, 1m87, 94kg



Arrière :



- Tiaan Swanepoel, 27 ans, 1m80, 91kg

Le programme de la Namibie

Membre du groupe A, la Namibie débutera son parcours face à l’Italie le 14 septembre prochain avant d’enchainer avec la Nouvelle-Zélande, la France et enfin l’Uruguay.



- 9 septembre, 13h à Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) : Italie - Namibie ( M6 )



- 15 septembre, 21h au Stadium (Toulouse) : Nouvelle-Zélande - Namibie ( TF1 )



- 21 septembre, 21h au Stade Vélodrome (Marseille) : France - Namibie ( France 2 )



- 27 septembre, 17h45 au Groupama Stadium (Lyon) : Uruguay - Namibie ( M6 )

Les forces et les faiblesses de la Namibie