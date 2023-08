XV de France : Une fortune pour les Bleus grâce à la Coupe du Monde ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A domicile, le XV de France espère remporter la première Coupe du monde de son histoire, avec un choc contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre pour entamer la compétition. En plus d’une médaille d’or, Antoine Dupont et ses coéquipiers peuvent viser par la même occasion une jolie prime s’ils parviennent à atteindre le Graal dans deux mois.

Dernière ligne droite. Le XV de France disputait dimanche face à l’Australie son ultime test match avant d’entrer dans le vif du sujet, et entamer le 8 septembre prochain contre la Nouvelle-Zélande la Coupe du monde qui a lieu dans l’hexagone. Et les hommes de Fabien Galthié se sont rassurés en s’imposant largement sur la pelouse du Stade de France (41-17). Les Bleus rêvent d’un succès à domicile, permettant au rugby tricolore d’obtenir un premier sacre mondial. Une victoire finale également synonyme de jackpot pour les internationaux.

Un titre de champion du monde, et 200 000€ par joueur

Qui dit Coupe du monde dit prime de victoire promise aux joueurs disputant la compétition, et le montant est désormais connu. Au début du mois, le Midi Olympique avait révélé que les protégés de Fabien Galthié mettraient la main sur 200 000€ s’ils soulevaient le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain. Une information confirmée par Florian Grill. « C'est un ordre de grandeur s'ils sont champions du monde », a indiqué le président de la FFR, interrogé par Le Point . « Nous avons pu aboutir à un accord grâce à l'intelligence collective du staff et des joueurs : ils toucheront 100 % des primes partenaires que nous recevrons si nous sommes champions du monde ou vice-champions du monde, mais pas plus. De cette façon, nous ne débordons pas du cadre budgétaire, alors que les conversations menées par Serge Simon généraient un dépassement de plusieurs millions d'euros qui aurait creusé encore plus le déficit de la FFR. »

Une enveloppe totale de 7M€

Au total, les 33 joueurs pourraient ainsi se partager la somme de 7M€, soit moins que l’enveloppe comprise entre 10 et 11M€ promise par Serge Simon, l’ancien vice-président de la Fédération française de rugby, baisse justifiée par le déficit plus important que prévu au sein de l’organisme. « C ela devrait se situer autour de ce chiffre (7M€) : c'est conséquent mais logique au regard de l'impact des Bleus sur les finances de la FFR , poursuit Florian Grill. Si nous sommes parvenus à ne pas dégrader plus avant le budget, il n'en reste pas moins que nous avons un problème de déficit budgétaire gravissime. La perte d'exploitation, annoncée à 9 millions d'euros par le staff Laporte, après vérification, pourrait en réalité approcher les 20 millions d'euros. Sur un budget de 130 millions, c'est un gros, gros trou. Il va falloir nous serrer la ceinture ou bien trouver de nouvelles sources de financement. »

Une prime supérieure à l’accord de 2015, mais inférieure à celle de l’équipe de France de football

En comparaison avec les deux dernières campagnes de l’équipe de France de football, championne puis vice-championne du monde, les 200 000€ qui attendent les internationaux tricolores en cas de parcours triomphants dans les semaines à venir paraissent peu conséquents. Les hommes de Didier Deschamps avaient en effet obtenu le double après leur victoire en Russie il y a 5 ans, et encore plus à l’occasion de la dernière édition malgré leur défaite en finale contre l’Argentine, obtenant 500 000 euros de primes grâce à un accord signé pour revaloriser les primes liées au droit à l'image. C’est en revanche plus que l’enveloppe globale négociée en 2015 par le XV de France, avoisinant 5,6M€ en cas de victoire.