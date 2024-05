«Une diva», il se lâche totalement sur Neymar au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Exit Neymar et Lionel Messi. Les deux superstars ont été écartées par le PSG à la fin de la saison dernière. Depuis, le climat au sein du club parisien semble plus apaisé comme l'a laissé entendre Dave Appadoo. Selon le journaliste, la révolution opérée ces derniers mois, sous l'impulsion de Luis Enrique, porte ses fruits.

Changement radical au PSG. Après avoir couru durant des années derrière les stars du football mondial, le club parisien a décidé d'abandonner cette politique de recrutement, avec l'accord de Luis Enrique. Le technicien espagnol avait, d'ailleurs, réclamé le départ de gros salaires comme Lionel Messi ou Neymar lors de l'intersaison. Un virage à 180° validé par le journaliste Dave Appadoo.

« Il y avait des superstars, mais elles n'étaient pas impliquées »

« Dans le passé, le PSG était un club de Harlem Globetrotters. Il y avait des superstars, mais elles n'étaient pas impliquées ou investies dans le club. Les mêmes joueurs, quand ils arrivent à Madrid, Manchester ou Munich, sont honorés d'être là Le PSG, c'était l'inverse, c'était le club qui était honoré de les avoir. Ce n'était pas une relation saine » a confié le journaliste de France Football l ors d'un entretien accordé au Daily Mail.

« Il n'y a plus de divas »