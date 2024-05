Dortmund - PSG : Mbappé et Dembélé vont se régaler ?

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG dispute son match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund du côté du Signal Iduna Park (21h). Face au club allemand, le trio d’attaque parisien composé de Bradley Barcola, d’Ousmane Dembélé, et de Kylian Mbappé, pourrait profiter de la lenteur des défenseurs centraux de Dortmund comme l’a révélé le joueur de Leipzig Mohamed Simakan.

Le PSG face au Borussia Dortmund, acte I. Ce mercredi soir, les hommes de Luis Enrique affrontent le BVB en Allemagne à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. L’une des clés du match côté parisien, pourrait être le manque de vitesse chez les défenseurs centraux du club allemand, tandis qu’en face, avec notamment son trio d’attaque Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, et Bradley Barcola, le PSG n’en manque pas.

Hummels et Schlotterbeck dépassés par la vitesse de Mbappé et de Dembélé ?

Après avoir lourdement battu le Borussia Dortmund samedi (4-1) avec le RB Leipzig, le défenseur français Mohamed Simakan a révélé comment sa formation avait totalement misé sur les lacunes physiques des défenseur du BVB afin de l’emporter. « Il y a un truc avec Dortmund en effet. Quand tu as des attaquants rapides comme Loïs Openda et Benjamin Sesko, qui montent dans les 35 km/h, et que tu joues face à Schlotterbeck et Mats Hummels qui ne sont pas les plus rapides, il fallait trouver le latéral en bord de ligne pour adresser un passe forte et enroulée pour un des attaquants » , a confié ce dernier ce mercredi auprès du Parisien .

« On a misé sur la lenteur de leurs défenseurs et la vitesse de nos attaquants »