Dortmund - PSG : Luis Enrique va refaire le coup !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir (21h), le PSG affronte le Borussia Dortmund en Allemagne pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Une double confrontation rendue possible grâce au superbe match réalisé par les Parisiens lors du quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4). D’ailleurs, Luis Enrique devrait reconduire la même composition que face au Barça ce soir.

Le choc est arrivé pour le PSG. Après avoir été sacré Champion de France pour la 12ème fois de son histoire, le club de la capitale affronte le Borussia Dortmund ce mercredi soir (21h) à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Une rencontre plus que cruciale dans la saison des deux formations.

Nuno Mendes surveillé par le staff parisien

Pour ce duel au sommet, Luis Enrique peut compter sur l’intégralité de ses cadres. Seul un doute subsiste autour de la condition physique de Nuno Mendes, qui a néanmoins affiché des bonnes sensations lors de la séance d’entraînement au Signal Iduna Park de Dortmund ce mardi révèle l’Equipe . Le quotidien sportif est d’ailleurs formel, Luis Enrique devrait aligner le même onze que celui aligné lors du quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4, 16 avril).

Luis Enrique va aligner l’équipe type face à Dortmund

Ainsi, Gianluigi Donnarumma gardera logiquement les cages parisiennes, tandis que la défense sera composée d’Achraf Hakimi, de Marquinhos, de Lucas Hernandez, et donc de Nuno Mendes. Vitinha, Fabian Ruiz, et Warren Zaïre-Emery sont attendus dans l’entrejeu, tandis que Bradley Barcola, Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé porteront l’attaque du PSG.