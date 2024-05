PSG - Real Madrid : Mbappé va jouer avec une star, c'est confirmé

La rédaction

À 34 ans, il est certain que Toni Kroos se rapproche du crépuscule de sa carrière. Véritable taulier du Real Madrid, avec qui il a remporté quatre Ligues des Champions, l’Allemand se prépare à jouer l’Euro 2024 cet été. Alors que les fans Merengues craignent qu’il s’agisse de sa dernière compétition, les choses pourraient être différentes.

Quand s’arrêtera Toni Kroos ? Cette question effraie plus d’un supporter du Real Madrid. Élément clé des pensionnaires du Santiago Bernabéu depuis son arrivée en 2014, l’ancien joueur du Bayern Munich inquiète régulièrement ses fans. Une fois de plus, le métronome madrilène a botté en touché hier soir au micro de Movistar après la rencontre contre son ancien club : « Je n’ai pas décidé. Je veux gagner le plus possible cette saison et je ne pense pas à l’avenir. » En fin de contrat en juin prochain, rien n’indique que le milieu de terrain poursuivra sur les rectangles verts à l’issue de l’été 2024. Mais Revelvo croit pourtant connaître la décision prise par Kroos…

PSG - Real Madrid : Nouvelle bataille à 45M€ après Mbappé ? https://t.co/X3FQZ6oMwq pic.twitter.com/0vXYOlRTwC — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Un petit jeu médiatique

Revelvo explique que Toni Kroos s’adonnerait simplement à un jeu médiatique avec la presse. Si le natif de Greifswald explique publiquement ne pas avoir encore pris sa décision, son discours auprès de ses coéquipiers et de ses dirigeants serait tout autre. L’Allemand serait sûr de lui : il continuera au Real Madrid la saison prochaine.

Ses coéquipiers veulent le voir rester