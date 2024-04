PSG : Le Real Madrid snobe Mbappé !

Alexis Brunet

Le Real Madrid est très bien parti pour accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine. Le Français viendra compléter un secteur offensif déjà bien fourni, grâce notamment à Vinícius, mais aussi aux nombreux buts de Jude Bellingham, qui est un milieu de terrain. Les performances des deux Madrilènes pourraient même leur permettre de remporter le Ballon d'or, selon Carlo Ancelotti.

Les supporters du Real Madrid doivent attendre le prochain mercato estival avec impatience. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club espagnol est le grand favori pour mettre la main sur Kylian Mbappé. Si cela se concrétise, les dirigeants madrilènes mettraient alors la main sur l'un des meilleurs joueurs du monde.

Le Real Madrid pourrait aligner une attaque Vinícius-Mbappé

S'il s'offre Kylian Mbappé, le Real Madrid aura alors l'une des attaques les plus imposantes d'Europe. Le géant espagnol pourrait décider d'aligner un duo d'attaque composé du Français et de Vinícius. Une association qui aurait de quoi faire paniquer toutes les défenses d'Espagne.

Ancelotti vote Bellingham ou Vinícius pour le Ballon d'or