Nouvelle polémique au Real Madrid, le futur entraineur de Mbappé se lâche

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid fait encore parler de lui. Vainqueur du Classico dimanche soir face au FC Barcelone, le club merengue est accusé par son rival d'avoir été avantagé par l'arbitrage. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti, qui entrainera Kylian Mbappé la saison prochaine, n'a pas voulu entrer sur ce terrain.

Jude Bellingham a encore frappé. Buteur dans le temps additionnel, l'Anglais a donné la victoire au Real Madrid dans un Classico marqué par plusieurs situations litigieuses qui ont provoqué la colère noire du camp barcelonais. Une nouvelle polémique avec l'arbitrage pour les Merengue qui ne veulent pas entrer dans ce débat sans fin à l'image de Carlo Ancelotti, le prochain entraineur de Kylian Mbappé.

Xavi enrage

« Je suis très déçu de voir que LaLiga veut être le meilleur championnat du monde et qu'elle n'a pas la technologie pour atteindre cet objectif. C'est une honte. Nous avons tout essayé, nous avons été bons dans le jeu, mais des erreurs ponctuelles nous ont coûté la victoire. L'arbitre n'a pas pris une seule décision correcte. En conférence de presse d'avant-match, vous m'avez interrogé à son sujet et j'ai dit que j'espérais qu'il passerait inaperçu et qu'il prendrait les bonnes décisions. Eh bien, ce n'est pas le cas », a pesté Xavi en conférence de presse. Mais comme souvent, Carlo Ancelotti n'a pas souhaité répondre aux accusations.

«Le but fantôme n'était pas un but»