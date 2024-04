Real Madrid : Un vieux clash refait surface !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mercredi soir, le Real Madrid ira jouer sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City. Une rencontre qui sera arbitrée par l'Italien Daniele Orsato, un homme qui a laissé un terrible souvenir au milieu de terrain croate du Real, Luka Modric, qui l'avait ouvertement clashé lors du Mondial 2022 au Qatar.

Tenu en échec par Manchester City sur sa pelouse la semaine dernière (3-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid jouera donc son avenir européen mercredi soir chez les Citizens . Ce choc sera orchestré par Daniele Orsato, arbitre italien, qui a justement un passif avec l'une des stars du Real Madrid : Luka Modric.

Mercato - PSG : Mbappé lance un ultimatum au Real Madrid ? https://t.co/mT3ZEgZcL2 pic.twitter.com/QjqjunzCAM — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Modric se souvient de l'arbitre...

En effet, Daniele Orsato avait dirigé la demi-finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar entre l'Argentine et la Croatie, avec une large victoire de l' Albiceleste (3-0). Les choix de l'arbitre italien avaient fait polémique, et Modric s'était même permis de le clasher publiquement après la rencontre.

« C'est un désastre »