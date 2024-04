Le Real Madrid répond à une star de Guardiola

Hugo Chirossel

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Real Madrid a éliminé Manchester City au tour précédent. Dernièrement, Bernardo Silva s’est exprimé sur la Casa Blanca, qu’il a qualifiée comme « étrange ». Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la rencontre face au Bayern Munich, Carlo Ancelotti a répondu au joueur de Pep Guardiola.

Le Real Madrid a pris sa revanche. La saison dernière, les Merengue avaient été éliminés par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Cette année, c’est la Casa Blanca qui est sortie vainqueur de sa double confrontation face aux Skyblues , en quarts de finale de la C1. Quelques jours après cette élimination, Bernardo Silva s’est livré sur le Real Madrid., qu'il considère comme une équipe « étrange ».

«Le Real Madrid est une équipe étrange»

« Le Real Madrid est une équipe étrange. Parfois, on a l'impression d'avoir le contrôle du jeu et, sortis de nulle part, ils courent deux fois (en contre-attaque) et marquent deux buts parce que leurs joueurs individuellement sont très bons. Ils sont si rapides et forts en contre-attaque qu'il n'est pas facile de les contrôler. Si vous attaquez avec trop de joueurs, ils partent très vite en contre. Si vous n'attaquez pas avec beaucoup de joueurs, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez efficace pour les attaquer correctement. C'est donc difficile de prendre ces petites décisions dans le jeu », a confié Bernardo Silva.

«L'année dernière, ils se sont amusés et cette année, nous nous amusons»