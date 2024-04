Mercato : Le PSG le veut, il interpelle le Real Madrid

Jean de Teyssière

Le départ de Kylian Mbappé étant quasiment acté, le PSG disposera d'une enveloppe confortable pour recruter cet été. Une somme de 200M€ devrait être à disposition des dirigeants parisiens qui pourraient se laisser tenter par Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City, sous contrat jusqu'en juin 2026. Éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions, l'international portugais est revenu sur cette défaite, avouant ne pas comprendre cette équipe madrilène.

Lors du match aller entre le Real Madrid et Manchester City, les deux équipes ont offert un spectacle rare, conclut par le score de 3-3. L'intensité de la rencontre n'a laissé personne indifférent et la qualité des buts inscrits par les deux équipes également. Le match retour fut plus cadenassé. 1-1 score final et les Citizens ont été éliminés aux tirs au but. Pourtant, l'équipe de Pep Guardiola a outrageusement dominé la rencontre, avec 64% de possession et 33 tirs à 8. Mais dominer n'est pas gagner.

«Le Real Madrid est une équipe étrange»

Dans des propos rapportés par AS , le potentiel futur milieu de terrain du PSG, Bernardo Silva, est revenu sur l'élimination de son équipe face au Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions : « Le Real Madrid est une équipe étrange. Parfois, on a l'impression d'avoir le contrôle du jeu et, sortis de nulle part, ils courent deux fois (en contre-attaque) et marquent deux buts parce que leurs joueurs individuellement sont très bons. Ils sont si rapides et forts en contre-attaque qu'il n'est pas facile de les contrôler. »

«Si vous attaquez avec trop de joueurs, ils partent très vite en contre»