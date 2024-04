Real Madrid : Il vend la mèche pour le futur entraîneur de Mbappé ?

Hugo Chirossel

Très courtisé après son excellente saison au Bayer Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, Xabi Alonso a finalement décidé de rester. Le technicien espagnol de 42 ans était notamment annoncé dans le viseur du Bayern Munich, ainsi que du Real Madrid, où il pourrait prendre la succession de Carlo Ancelotti. Stefan Effenberg quant à lui est persuadé qu’il finira par entraîner le Bayern.

Sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire et toujours invaincu, le Bayer Leverkusen réalise une saison exceptionnelle, ce dont Xabi Alonso n’est forcément pas étranger. Malgré le fort intérêt dont il fait l’objet, le technicien espagnol de 42 ans a finalement décidé de rester. S’il pourrait prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid à l’avenir, où il entraînerait Kylian Mbappé, sur le départ du PSG, Stefan Effenberg quant à lui est persuadé qu’il finira par prendre les rênes du Bayern Munich.

« Je suis sûr qu'il prendra un jour la direction du Bayern »

« Xabi Alonso aurait-il pu s’intégrer dans le projet du Bayern ? Sans aucun doute. Il n'est d'ailleurs pas du tout exclu qu'il le fasse à l'avenir. Il a eu raison de rester à Leverkusen, tout simplement parce qu'il est encore un très jeune entraîneur et que la BayArena est l'endroit idéal pour continuer à acquérir de l'expérience. Il lui reste au moins 20 à 25 ans à passer sur le banc de touche, et je suis sûr qu'il prendra un jour la direction du Bayern », a confié Stefan Effenberg, dans un entretien accordé à AS .

« Un entraîneur comme Xabi s'adapte partout »