Real Madrid : Il dépasse Zidane et va entrer dans l’histoire

Hugo Chirossel

En s’imposant sur la pelouse de la Real Sociedad vendredi soir (0-1), le Real Madrid s’est un peu plus rapproché du titre de champion d’Espagne. Les Merengue ont 14 points d’avance sur le FC Barcelone, qui recevra Valence lundi. Un sacre qui serait le douzième trophée de Carlo Ancelotti avec la Casa Blanca, qui va ainsi dépasser Zinédine Zidane.

Grâce à un but d’Arda Güler, le Real Madrid est allé s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad vendredi soir (0-1), pour le compte de la 33e journée de Liga. La 26e victoire de la saison en championnat pour la Casa Blanca , de plus en plus proche du titre de champion d’Espagne.

12e trophée pour Ancelotti avec le Real Madrid

En effet, le Real Madrid compte 14 points d’avance sur le deuxième, le FC Barcelone, qui recevra Valence lundi. Le titre de champion d’Espagne semble promis aux Merengue , ce qui sera alors le 12e trophée de Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur de la Casa Blanca , entre son passage de 2013 à 2015 et son retour en 2021.

Ancelotti va dépasser Zidane

Alors qu’ils sont pour le moment à égalité, Carlo Ancelotti va donc dépasser Zinédine Zidane au nombre de trophées remportés en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Le technicien italien sera à deux longueurs de l’entraîneur madrilène le plus titré, Miguel Muñoz (14).