«Top coach», Dembélé fan d'un ancien entraîneur du PSG !

Benjamin Labrousse

Désormais mené d’une main de fer par Luis Enrique au PSG, Ousmane Dembélé retrouve le Borussia Dortmund ce mercredi soir en Ligue des Champions. Sensationnel sous les couleurs du BVB lors de la saison 2016-2017, le numéro 10 parisien était alors entraîné par nul autre que Thomas Tuchel. En interne, Dembélé aurait d’ailleurs lâché une confidence à l’égard de l’ancien coach du club de la capitale.

Ce mercredi soir, le PSG va disputer son match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Le club de la capitale affronte le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park (21h). L’occasion pour Ousmane Dembélé de retrouver l’antre du club allemand, dans lequel il a évolué le temps d’une saison en 2016-2017.

Ousmane Dembélé retrouve le Borussia Dortmund en Allemagne

Car si Paris a déjà affronté le BVB cette saison, Ousmane Dembélé était suspendu pour le match en Allemagne en décembre dernier. Du côté du Borussia, l’actuel numéro 10 du PSG avait épaté la Bundesliga pour sa première saison loin de la Ligue 1. S’il rejoindra le FC Barcelone un an plus tard, Dembélé laisse une image forte aux supporters dortmundais, lui qui était alors entraîné par un certain Thomas Tuchel.

« Il m’avait dit que c’était un top coach »