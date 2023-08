XV de France : L'héritier de Ntamack jubile

Axel Cornic

Titularisé face à l’Australie pour le dernier match de préparation à la Coupe du monde, Matthieu Jalibert a réalisé une très belle prestation et semble s’être définitivement placé comme le titulaire au poste de 10, en l’absence de Romain Ntamack. Il devrait donc être à moins d’un coup de théâtre encore dans le XV de départ le 8 septembre, pour le match d’ouverture face aux All Blacks.

Fini le temps des préparations, place à la véritable compétition. Dans une dizaine de jours les meilleures nations au monde vont se retrouver en France pour se disputer le trophée Webb Ellis et le pays hôte espère bien pour le remporter pour la première fois de son histoire.

XV de France : En plein cauchemar, Ntamack sort du silence https://t.co/DmtgWxkqzg pic.twitter.com/cqoib5kFcr — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

« Avec Antoine on n'apprend pas à se connaitre aujourd'hui »

Aux manettes du jeu du XV de France on devrait retrouver Matthieu Jalibert, qui va donc former la charnière tricolore avec le capitaine Antoine Dupont. « Avec Antoine, on termine un cycle de quatre ans en équipe de France » a expliqué l’ouvreur bordelais après la rencontre contre l’Australie de ce dimanche, dans des propos rapportés par L’Equipe . « On a déjà joué des matches ensemble, on n'apprend pas à se connaitre aujourd'hui. Il y a forcément des automatismes entre nous ».

« On a su accélérer pour développer un jeu plus débridé »