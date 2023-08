XV de France : Dupont se lâche avant les All Blacks

Benjamin Labrousse

Le XV de France s’est imposé ce dimanche face à l’Australie (41-17) pour son dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde. Après une performance mitigée en première période, les partenaires d’Antoine Dupont ont su élever leur niveau de jeu lors du second acte. Alors que l’ouverture du mondial face aux All Blacks approche, le capitaine français a livré son ressenti.

Malgré la récente blessure de Romain Ntamack, Antoine Dupont et les siens auront à cœur de réaliser une belle Coupe du monde à domicile. Après la victoire face à l’Australie ce dimanche, Fabien Galthié et son capitaine ont mis le cap sur le match face aux All Blacks le 8 septembre prochain.

XV de France : Galthié tient un nouveau crack, Dupont valide https://t.co/RnDcE6wksl pic.twitter.com/aITnOkh4Zm — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Galthié veut passer en mode Coupe du monde

Interrogé au terme de la rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé qu'il voulait que son équipe se focalise sur la Coupe du monde. « Maintenant, on va basculer sur la compétition, c'est terminé les matches de préparation, il va falloir switcher. C'était un match de préparation, ça nous permet de nous roder, maintenant ça va être la compétition, il va falloir monter d'un cran à tous les niveaux » .

« On a tous envie de faire quelque chose de grand »