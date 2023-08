Nouvelle catastrophe pour le XV de France ? Galthié assume

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La Coupe du monde approche à grands pas. Le 8 septembre, le XV de France lancera les hostilités par l'énorme choc contre les All-Blacks. Et afin d'arriver dans les meilleure conditions, les Français affronteront l'Australie dimanche pour le dernier match de préparation. Pour l'occasion, Fabien Galthié a décidé d'aligner son équipe type au coup d'envoi avec notamment Matthieu Jalibert à l'ouverture. Un choix qui implique un risque de blessure à 12 jours de la Coupe du monde. Néanmoins, malgré les précédents avec Romain Ntamack et Cyril Baille (blessés contre l'Ecosse), Galthié assume totalement son choix.

«Il y a une sorte de question permanente et d'incertitude»

« Cela a déjà été évoqué. Je crois qu'il y a un débat et on l'entend. On est déjà très déçus sur les forfaits pour blessure. Le rugby est un sport de combat. On peut se blesser à l'entraînement, à l'échauffement, dans des matches très intenses et d'autres peu intenses. Sur le week-end dernier (contre les Fidji), on est montés à des niveaux d'intensité rarement rencontrés durant notre mandat et on finit sans blessé. Il y a une sorte de question permanente et d'incertitude liée à la blessure mais que voulez-vous que je vous dise ? Il faut jouer et se préparer. Je ne reprendrais pas les expressions de Thibault Giroud qui sont très imagées et qui a raconté un peu sa façon de voir les choses mais on est tous alignés là-dessus », lance le sélectionneur du XV de France en conférence de presse, avant de poursuivre.

Galthié justifie l'utilisation de son équipe type